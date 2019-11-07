ليدي جاجا تلغي حفلها في لاس فيجاس قبل انطلاقه بـ 20 دقيقة

ألغت النجمة العالمية ليدي جاجا حفلها الغنائي في مدينة لاس فيجاس الأمريكية قبل ٢٠ دقيقة من انطلاقه بسبب إصابتها بالتهاب رئوي حاد.



ونشرت ليدي جاجا صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي على جهاز التنفس الصناعي.



وكتبت ليدي جاجا :" أنا محبطة للغاية لأنني لن أغني اليوم للأشخاص الذين سافروا من أجلي أنا أعاني من التهاب رئوي ومريضة ولا أريد أن تشعروا بالإحباط".



وكان من المقرر أن تحيي ليدي جاجا حفلين يوم ٨ و ٩ نوفمبر ضمن جولتها العالمية.

