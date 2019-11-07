رافعًا لواء الانضباط.. حسام البدري يتمسك بقراره ضد لاعبي بيراميدز

تمسك حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقراره باستبعاد لاعبي فريق بيراميدز من معسكر المنتخب وذلك على خلفية قرار ناديهم وجهازهم الفني.





وكان الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي بيراميدز قدد قرر عدم إرسال لاعبي الفريق إلى معسكر المنتخب قبل فترة التوقف الدولي، وتمسك بإرسالهم في الميعاد المحدد يوم 11 نوفمبر.





وأكد حسام البدري على قراره الانضباطي والتربوي، مشددًا على تمسكه بعدم الرجوع في القرار واستدعاء اللاعبين من جديد.





وحاول البعض التدخل من أجل حل تلك الأزمة، لكن حسام البدري رفع لواء الانضباط وتمسك بقراره وقرر إغلاق الموضوع بشكل نهائي.





ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهتي كينيا وجزر القمر يوم 14 و18 نوفمبر في اطار الجولتين الاولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.



