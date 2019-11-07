Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لزيادة السياح الفرنسيين.. تفاصيل اجتماع محافظ أسوان وقنصل باريس

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:58 م
اللواء أحمد إبراهيم
اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تشهد محافظة أسوان عاصمة الشباب الأفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء خلال الفترة الحالية من العام طفرة فى الحركة السياحية والتى وصلت لأكثر من 70 % وذلك مع انطلاق الموسم السياحى الشتوى والذى بدأ بالاحتفال بظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية والذى شهده نحو 4500 سائح وزائر مصرى ، بجانب زيارة العديد من الوفود الدبلوماسية والسفراء والوزراء والشخصيات العامة.

وفى هذا الصدد رصد "صدى البلد" استقبال اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان
، القنصل العام الفرنسى فرانسوا بوجو وذلك بحضور مارى كريستين قنصل فرنسا بالأقصر وأسوان حيث تناول اللقاء أوجه التعاون بين المحافظة والقنصلية الفرنسية بالقاهرة واستعراض كافة المقومات الطبيعية و الاستثمارية والسياحية .

وخلال اللقاء أكد المحافظ على عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين مصر وفرنسا والتى شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الحالية برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون .

وأشار اللواء أحمد إبراهيم إلى تطلع أسوان لزيادة معدلات السياحة الفرنسية فى ظل توافر المقومات السياحية والأثرية وتنوع منتجها السياحى ما بين سياحات أثرية وثقافية وبيئية ونيلية ورياضية وعلاجية وترفيهية، علاوة على سياحة السفارى والصيد ومشاهدة الطيور فى المحميات الطبيعية ، فضلًا عن حسن الاستقبال والابتسامة وبشاشة الوجوه التى يمتاز بها أهل أسوان .

كما طالب أحمد إبراهيم بإعادة فتح فرع للمركز الثقافى الفرنسى بقصر الثقافة ليكون داعمًا لتعلم اللغة الفرنسية والتعرف على تاريخ وثقافة و تراث فرنسا من خلال التنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة أسوان والتى تضم أقسام للغة الفرنسية بكليتى الآداب والألسن ، علاوة على تأهيل المعلمين بمدرسة نجيب محفوظ للغات فرنسى .

ومن جانبه كشف القنصل العام الفرنسى عن أن أسوان من المقاصد السياحية الدولية المفضلة للسائح الفرنسى بآثارها الخالدة وسحر طبيعتها وتراثها المتميز مع حفاوة الإستقبال من أهالها .

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد معدلات السياحة الفرنسية لأسوان وخاصة الاستمتاع بالرحلات النيلية سواء من خلال البواخر أو الدهبيات السياحية ، بالإضافة إلى تمتعها بالطقس المشمس الدافئ ، معربًا عن تطلعه للتنسيق من أجل توفير كافة أوجه الرعاية للجالية الفرنسية بأسوان .

وفى نهاية اللقاء قام اللواء أحمد إبراهيم بإهداء درع المحافظة للقنصل العام الفرنسى وذلك تعبيرًا عن ترحيب أسوان به وإعتزازًا وتقديرًا بعلاقات الصداقة الوطيدة والتاريخية بين مصر وفرنسا .
لزيادة السياح الفرنسيين.. تفاصيل اجتماع محافظ أسوان وقنصل باريس
لزيادة السياح الفرنسيين.. تفاصيل اجتماع محافظ أسوان وقنصل باريس
لزيادة السياح الفرنسيين.. تفاصيل اجتماع محافظ أسوان وقنصل باريس
لزيادة السياح الفرنسيين.. تفاصيل اجتماع محافظ أسوان وقنصل باريس
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسوان الساحرة بطقسها الجاف ومعالمها الأثرية.. استعدادات مكثفة للموسم السياحي الجديد

ترشيحاتنا

بعد وفاة هيثم أحمد زكي .. تعرف على دعاء الاستغاثة من موت الفجأة

هيونداي فيرنا 2020 في جميع انحاء العالم عدا مصر

وليد سليمان يطلق قذائفه: الأهلي لا يخشى أي منافس.. ومستعد للعب بفريق الناشئين

محمد صلاح خارج القائمة.. 4 لاعبين يتنافسون على أفضل لاعب بأبطال أوروبا

وفاة هيثم أحمد زكي.. التحقيقات: العثور على مكملات غذائية بشقته

بشرى سارة لـ محمد صلاح وليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هذه المكملات خطر على الكبد والكلى

هيونداي فيرنا 2020 في جميع انحاء العالم عدا مصر

شاهد.. 200 صورة و15 فيديو من جنازة هيثم أحمد زكى