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محافظات

المنيا تستقبل 12272 طلبا لتقنين أراضي أملاك الدولة وتوقع 748 عقدا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:18 م
اللواء قاسم حسين
اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
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أيمن رياض
قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إجمالى عدد الحالات التي تقدمت بطلبات لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة على مستوى مراكز المحافظة حتى 31 اكتوبر الجاري، والتي بلغت 12 ألفا و272 طلبا، منها (8603) طلبات تقنين زراعة، على مساحة (1.1) مليون فدان، و(3669) طلب تقنين مباني، على مساحة ( 1.2) مليون متر مربع.

وأضاف المحافظ أن إجمالى عقود التقنين التي وقعتها المحافظة بلغت 748 عقدًا للتقنين منها 466 عقدًا لأراضى زراعية و282 عقدًا لأراضى مباني بإجمالي مساحة 15 ألف فدان للزراعة و64 ألف متر مربع للمباني، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية وسداد المقدم القانوني بنسبة 25% ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حساب حق الشعب (275,121,195) مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت اليوم بحضور أحمد جبريل السكرتير العام المساعد والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري بالمحافظة والمهندس عاطف طه مدير إدارة الأملاك بالمحافظة.

من جانبه، استعرض عاطف طه جهود إدارة الأملاك في ملف استرداد أراضى أملاك الدولة في الفترة من 17 مايو 2017 وحتى 31 اكتوبر2019، حيث جاء إجمالى الحالات التي تم إزالة التعديات عليها واستردادها 3207 حالات منها 2456 حالة أرض زراعية بمساحة 639 ألف فدان، 751 حالة مباني بمساحة 386 ألف متر مربع.

وأضاف "طه" أنه تم الانتهاء من فحص جميع طلبات التقنين بنسبة 100% وأن حالات المعاينة الفعلية بلغت 5857 حالة بنسبة 63.2% من إجمالى الطلبات الجادة، مشيرًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من معاينة جميع الطلبات خلال شهر ديسمبر القادم 2019.
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