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رياضة

لن تحسم اللقب.. كلوب يقلل من أهمية مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:56 م
كلوب وجوارديولا
كلوب وجوارديولا
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محمد السعيد
أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن مواجهة مانشستر سيتي، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن مناسفات الجولة الـ 12، من مسابقى الدوري الإنجليزي، لن يكون لها دور كبير، في حسم المتوج بلقب البريميرليج هذا الموسم.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس: "مباراة مانشستر سيتي مثل أي لقاء في الدوري، عليك أن تلعب على الفوز في جميعا لمواجهات".

وأضاف:" إذا فزنا في مباراة الأحد، ولم نقدم نتائج جيدة في باقي المباريات، هذا لن يساعدنا في التتويج باللقب، لا نفكر في تأثير مباراة مانشستر سيتي على حسم الفائز باللقب، سيناريو الموسم الماضي من الصعب تكراره".

وكان مانشستر سيتي توج ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ليفربول.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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