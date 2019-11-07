الثورة ضد إيران تسير على قدم وساق.. محاولات بائسة من طهران لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط.. وهكذا تساهم مظاهرات العراق ولبنان في تحطيم طموحها في أن تصبح القوة المهيمنة في المنطقة

إيران تعاني من نكسة شديدة نتيجة الاحتجاجات غير المسبوقة في لبنان والعراق

إيران تحاول السيطرة على الأجندة السياسية في لبنان منذ أوائل الثمانينيات

إلى جانب الفساد.. احتجاجات لبنان والعراق تهدف لإنهاء المحاولات الإيرانية لتحويلهم إلى إقطاعيات واقعة في طهران

تزامن الاحتجاجات مع العقوبات الأمريكية يعجل من نهاية طموح طهران في أن تصبح القوة المهيمنة في المنطقة



نشر موقع "gatestoneinstitute" الأمريكي، اليوم الخميس، تقريرا مطولا حول محاولات إيران البائسة لتوسيع نفوذها الخبيث في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ مشيرا إلى أن طهران عانت من نكسة شديدة نتيجة الاحتجاجات غير المسبوقة المناهضة للحكومة التي اندلعت في لبنان والعراق في الأسابيع الأخيرة.



لقد كان مصدر السخط، الأكثر وضوحا، في هاتين الدولتين الرئيسيتين هو الفساد المستشري الذي ساد في كل من بيروت وبغداد. ففي كلا البلدين، كان هو الدافع الرئيسي لإقناع عشرات الآلاف من المتظاهرين بالنزول إلى الشوارع.



وأوضح الموقع الامريكي أن الرغبة في إنهاء الممارسات الفاسدة وإجبار الحكومتين في بيروت وبغداد على إجراء إصلاح جذري لحكومات بلديهما ليست سوى جزء من القضية؛ إذ كانت الاحتجاجات مدفوعة أيضا برغبة ملحة في إنهاء المحاولات الإيرانية الصارخة لتحويل تلك الدولتين إلى إقطاعيات فعلية في طهران.



وتعود محاولات إيران للسيطرة على الأجندة السياسية في لبنان إلى أوائل الثمانينيات، عندما أنشأت إيران ميليشيات حزب الله في الجزء الجنوبي من البلاد لشن سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد القوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة. ومنذ ذلك الحين، وسع حزب الله- بدعم من إيران - نفوذه تدريجيا في البلاد إلى أن أصبح معترف به الآن على نطاق واسع باعتباره أكثر المنظمات السياسية نفوذا في لبنان.



وعلى النقيض، فإن التدخل الإيراني في شؤون العراق أمر أكثر حداثة، ويمكن إرجاعه إلى العنف الطائفي الذي اندلع في جميع أنحاء البلاد بعد الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين في عام 2003. ففي الآونة الاخيرة، تمكنت إيران من زيادة نفوذها في بغداد من خلال الاستفادة من الحملة الأخيرة لهزيمة داعش، حيث قاتلت الميليشيات المدعومة من إيران - ما يسمى قوات الحشد الشعبي - ضد المسلحين الذين ساندوا داعش.



وبعد هزيمة داعش في العراق، ظلت قوات الحشد الشعبي نشطة في العراق، مما مكن طهران من توسيع نفوذها في بغداد.



والآن، وبفضل تصميم وشجاعة المتظاهرين المناهضين للحكومة، فإن مخططات إيران للهيمنة الإقليمية في الشرق الأوسط تتفكك بسرعة.



وأضاف موقع معهد جيتستون، الذي يصدر مقالات عن الشرق الأوسط، أن الدليل الأكبر على أن إيران تتعرض لضغوط مكثفة لحماية أصولها في الشرق الأوسط هو ظهور قاسم سليماني، رئيس قوة القدس، التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) في بغداد، بصفته الرجل المسؤول شخصيا عن تصدير الثورة الإيرانية في جميع أنحاء العالم العربي. فقد سافر سليماني إلى العراق في محاولة يائسة لمنع رئيس وزراء البلاد المؤيد لإيران، عادل عبد المهدي، من الاستقالة.



منذ أن خرج المتظاهرون المناهضون للحكومة إلى الشوارع الشهر الماضي، وسليماني أصبح زائرا متكررا لبغداد. وفي اليوم التالي لبدء الاحتجاجات، قيل إن سليماني ترأس اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن العراقيين في بغداد، وهو الدور الذي يؤديه عادة رئيس الوزراء في البلاد. وفي اليوم التالي، قتل أكثر من 100 شخص على أيدي قناصة مجهولي الهوية وأعضاء من الميليشيات التي تدعمها إيران مثل قوات الحشد الشعبي PMF.



ولسوء حظ إيران، لم تؤثر محاولاتها وتكتيكاتها على المتظاهرين، وذلك على الرغم من أن عدد القتلى في الاحتجاجات العراقية وصل الآن إلى حوالي 250 شخص. وشهد يوم الجمعة الماضي أكبر الاحتجاجات في العراق منذ سقوط صدام حسين، حيث تجمع الآلاف في وسط بغداد. وفي أماكن أخرى، هاجم المتظاهرون القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء وقاموا بتوسيع الحواجز الخرسانية المحيطة بالمبنى قبل إزالة العلم الإيراني واستبداله بآخر عراقي.



كما كانت هناك أيضا هجمات على قواعد تابعة لميليشيا الحشد الشعبي في الناصرية واليوانية حيث قتل 12 متظاهرا عندما تم إحراق مقر منظمة بدر المدعومة من إيران.



وفي الوقت نفسه في لبنان، أفادت تقارير بأن مقاتلي حزب الله يهاجمون المتظاهرين السلميين، بينما تحاول إيران بشكل يائس منع وكيلها الأكثر أهمية في الشرق الأوسط من السقوط مما يدع الأمور تخرج عن سيطرتها.



واختتم الموقع الامريكي موضوعه قائلا إن هذا هو أنسب وقت للاحتجاجات، إذ يعاني الاقتصاد الإيراني من الركود نتيجة للعقوبات الصارمة التي فرضتها واشنطن والتي جعلت آية الله خامنئي مضطرا إلى خفض التمويلات للميليشيات التي يدعمونها في جميع أنحاء العالم العربي.



والآن، يقول المحتجون المحليون إن كراهيتهم للتدخل الإيراني في شؤونهم قد تحدد قريبا نهاية طموح طهران في أن تصبح القوة المهيمنة في المنطقة.