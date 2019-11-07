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تعليم

سياسة واقتصاد القاهرة: ضعف الإقبال على انتخابات اتحاد الطلاب

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:14 م
انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية
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نهلة الشربيني
قال ياسر أنور، مدير إدارة رعاية الشباب بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، إن الجولة الأولى من الانتخابات الطلابية شهدت إقبالا ضعيف من الطلاب، لذا من المتوقع بنسبة كبيرة أن يتم إعادة الانتخابات مرة أخرى ثوم الاثنين المقبل.

وأضاف ياسر أنور لـ صدى البلد، أن السبب الرئيسي لغياب الطلاب عن الانتخابات هي انشغالهم بالمحاضرات واليوم الدراسي، مشيرا إلى أن الانتخابات أجريت اليوم للفرقة الأولى والثانية فقط بينما الثالثة والرابعة فازت بالتزكية.

وكان قد بدأ اليوم انتخابات الجولة الأولى بكليات جامعة القاهرة، حيث يشهد اليوم ذاته الفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

من المقرر أن يستمر تنفيذ باقى مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية وفق الجدول الزمني الذى تم إعلانه مسبقا، حيث تعقد انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ونائبه على مستوى الجامعة يوم 14 نوفمبر، وانتخاب رئيس الاتحاد يوم 13 نوفمبر.
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