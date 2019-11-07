نصيحة لمريض القلب .. التوابل تحميك من الكوليسترول والدهون

أطعمة عديدة تساعد على حماية قلبك تساعد على السيطرة على بعض المشكلات الصحية المسببة له فهى تحتوى على الألياف ومضادات الأكسدة كما لديها قدرة على إزالة البلاك المتراكم في الشرايين مما يحسن تدفق الدم القلب ويحد من ضغطه على الشرايين مما يساعد فى الوقاية من أمراض القلب.



وتعد أبرز الأطعمة التى تساعد فى حماية قلبك وفقا لموقع هيلث هى الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والسردين والرنجة والأنشوجة والماكريل من المصادر الرئيسية لأحماض أوميجا 3 الدهنية والتي لها فوائد كبيرة لصحة القلب وإدخالها للنظام الغذائى بإستمرار يساعدك على الشعور بالشبع ويزيد معدل الأيض لديك



لحماية القلب يجب اللجوء إلى التوابل مثل القرفة وهى يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، وعادة ما يتم تحديد السيطرة على مرض السكري على المدى الطويل، كما تحسن مستوى السكر في الدم ، وحساسية الأنسولين ، ومستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في مرضى السكري من النوع 2.