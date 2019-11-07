Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نصيحة لمريض القلب .. التوابل تحميك من الكوليسترول والدهون

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:29 م
القلب
القلب
Advertisements
لمياء الياسين
أطعمة عديدة تساعد على حماية قلبك تساعد على السيطرة على بعض المشكلات الصحية المسببة له فهى تحتوى على الألياف ومضادات الأكسدة كما لديها قدرة على إزالة البلاك المتراكم في الشرايين مما يحسن تدفق الدم القلب ويحد من ضغطه على الشرايين مما يساعد فى الوقاية من أمراض القلب.

وتعد أبرز الأطعمة التى تساعد فى حماية قلبك وفقا لموقع هيلث هى الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والسردين والرنجة والأنشوجة والماكريل من المصادر الرئيسية لأحماض أوميجا 3 الدهنية والتي لها فوائد كبيرة لصحة القلب وإدخالها للنظام الغذائى بإستمرار يساعدك على الشعور بالشبع ويزيد معدل الأيض لديك

لحماية القلب يجب اللجوء إلى التوابل مثل القرفة وهى يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، وعادة ما يتم تحديد السيطرة على مرض السكري على المدى الطويل، كما تحسن مستوى السكر في الدم ، وحساسية الأنسولين ، ومستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في مرضى السكري من النوع 2.
نصيحة لمريض القلب .. التوابل تحميك من الكوليسترول والدهون
نصيحة لمريض القلب .. التوابل تحميك من الكوليسترول والدهون
نصيحة لمريض القلب .. التوابل تحميك من الكوليسترول والدهون
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد غير متوقعة لـ حبوب اوميجا 3 للشعر.. اصنعى بروتينا طبيعيا لشعرك

لـ الجسم والبشرة والشعر .. فوائد غير متوقعة لـ حبوب أوميجا 3

اعشاب تخفف الوزن بدون رجيم .. رقم 2 الأكثر تأثيرا

دون أدوية .. احمِ نفسك من السكتات الدماغية وأمراض القلب والسكر

الوقاية خير من العلاج.. طعام خارق ينظف الشرايين ويحمي من أمراض القلب.. و3 أطعمة تساعد في السيطرة الكوليسترول والسكر

بعد وفاة هيثم أحمد زكي بـ هبوط في الدورة الدموية.. أطعمة لزيادة تدفق الدم

ترشيحاتنا

هل يكذب أردوغان.. مسئول تركي: زوجة البغدادي اعتقلت في عام 2018

رافعًا لواء الانضباط.. حسام البدري يتمسك بقراره ضد لاعبي بيراميدز

شاهد.. 200 صورة و15 فيديو من جنازة هيثم أحمد زكى

شاهد .. انهيار ناهد السباعى فى جنازة هيثم أحمد زكى

الاوقاف تزف البشرى.. زيادة مرتبات الائمة من 600 لـ 1000 جنيه والتطبيق أول ديسمبر..فيديو

تشكيل منتخب مصر لمواجهة ليبيريا.. زيزو أساسيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد بالصور.. ثعبان طوله 2 متر يختبئ داخل منزل.. وهكذا تم الإمساك به

نصيحة لمريض القلب .. التوابل تحميك من الكوليسترول والدهون

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هذه المقويات خطر على الكبد والكلى