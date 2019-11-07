صديقه المقرب توفى قبله بعام.. هيثم أحمد زكي اعتاد الفراق.. تفاصيل

أكد السيناريست والكاتب محمد سليمان، أن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، فارق أحد أصدقائه المقربين منذ ما يقرب من عام وعدة أشهر، وكأنه اعتاد الفراق حتى فارق الحياة هو الأخر.



وقال محمد سليمان، عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك": هيثم زكي في ذمة الله... كتلة غير متجانسة من المشاعر المتناقضة هاجمتني، أنا ما شفتوش وما قابلتوش إلا مرتين تلاتة وملحقناش نشتغل سوا، ولقيتني بارجع بالذاكرة لآخر مرة جمعتني بيه الصدفة في مكتب أحد المنتجين، من ٣ سنين تقريبا".



وتابع :"مكانش لوحده، كان معاه أحد أصدقائه المقربين، من سننا، محمد شعبان ابن الفنان الراحل شعبان حسين (أحد نجوم فرقة صبحي المسرحية، صاحب لازمة تلاتة الشهيرة في مسلسل ونيس، والشيخ عبدالباري في وجهة نظر).. اتكلمنا نص ساعة تقريبا بود شديد، هيثم كان بيصور فيلم الكنز ومتفائل بيه جدا، ومحمد كان عنده أحلام ومشاريع في الكتابة الدرامية بيحكي عنها بحماس".



وأختتم حديث قائلًا :"بعدها بشهور، في سبتمبر ٢٠١٨، جه خبر وفاة محمد شعبان، فجأة وبدون سابق إنذار.. جايز لانه مش في شهرة هيثم، الخبر مهزش الدنيا، لكن كل المقربين منه اتخطفوا، وأكيد منهم هيثم اللي تايم لاين محمد شعبان مليان بصورهم مع بعض، ومحمد الله يرحمه كاتب عن هيثم أكتر من مرة (أخويا وابني)... مفيش سنة وكام شهر بعدها، هيثم حصله، وسابلنا وراه اسئلة كتير، وإجابات قليلة أوي..كل الأسئلة دي هاجمتني وأنا سايق بعد نص الليل على الطريق، والشبورة حواليا عمالة تزيد، لدرجة مخيفة".

