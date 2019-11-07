فوردو ورقة طهران الأخيرة.. هل تخرج القنبلة النووية الإيرانية من 80 مترا تحت الأرض؟

قبل عشر سنوات، كشف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للعالم أن إيران شيدت "منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم"، وسط توتر بين طهران والغرب شبيه بذلك السائد اليوم حول البرنامج النووي الإيراني.



وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، كان أوباما يقصد منشأة فوردو، التي عادت سيرتها تتردد بقوة منذ أعلنت طهران أمس خطوة جديدة على طريق التراجع عن التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، تتمثل في العودة إلى تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو التي تضم أكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي، ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي العام الماضي.



ويثير تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو مخاوف جمة لدى خبراء منع انتشار الأسلحة النووية؛ فقد شيدت منشأة فوردو تحت أرض يعلوها جبل، وهي محمية ببطاريات صواريخ دفاع جوي، ولذا فهي قادرة على الصمود لضربات جوية محتملة.



وبدأ بناء منشأة فوردو عام 2007 على الأقل، لكن إيران لم تبلغ الأمم المتحدة رسميًا بوجودها سوى في عام 2009، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن صور أقمار صناعية تكشف أن أعمال بناء المنشأة بدأت في وقت ما بين عامي 2002 و2004.



وفي أغسطس 2002، كشفت أجهزة مخابرات غربية وجماعة إيرانية معارضة عن وجود منشأة أخرى لتخصيب اليورانيوم في مدينة ناتانز الإيرانية، وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شرعت إيران في أنشطة متصلة بتطوير قنبلة نووية في أواخر عام 2003.



وفي حين يتسع حجم منشأة ناتانز الضخم لأنشطة تخصيب اليورانيوم على مستوى عال، لا تضم منشاة فوردو الصغيرة نوعًا ما سوى 3000 جهاز طرد مركزي، ولذا يشكك خبراء في قدرة منشأة فوردو على التخصيب السريع لليورانيوم منخفض التخصيب، بالرغم من أن بعض التقارير تشير إلى أن مستوى تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو قبل الاتفاق النووي وصل إلى 20%، وهي نسبة مرتفعة بالنظر إلى حجم المنشأة ومحدودية مخزونها من أجهزة الطرد المركزي.



وقال أوباما في معرض كشفه لوجود منشأة فوردو عام 2009 إن حجمها لا يتفق مع مزاعم المسئولين الإيرانيين عن سلمية برنامجهم النووي.



وكانت إيران قد وافقت بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 على وقف تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو وتحويلها إلى منشأة بحثية، لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن الثلاثاء الماضي إعادة ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بالمنشأة، ما يجعل الأخيرة موقعًا نوويًا نشطًا.



وترفع عودة إيران إلى تخصيب اليورانيوم مخاطر صدام أوسع مع الغرب، خاصة وأنها تأتي بعد مسلسل اعتداءات غامضة في منطقة الخليج تتهم واشنطن طهران بالوقوف وراءها، فيما جددت إسرائيل تحذيرها من أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف.



لكن حتى إن خططت إسرائيل لضرب منشأة فوردو فستواجهها صعوبات جمة، أولها أن المنشأة مشيدة على عمق 80 متر تحت طبقات من التربة والصخور، وقصفها يستلزم استخدام قنابل فائقة القوة لا يُعرف إن كانت تتوافر لدى إسرائيل أم لا.



على أن لدى إسرائيل والولايات المتحدة قدرة على اختراق المنشأة بوسيلة أخرى، وهي الهجمات الإلكترونية، ففي أواخر العقد الماضي تعرضت برامج أجهزة الطرد المركزي الإيرانية لهجوم إلكتروني مدمر بفيروس "ستوكسنت" الذي يُعتقد أنه إنتاج أمريكي إسرائيلي مشترك.