عميدة بنات عين شمس: الطالبات أقبلن على الإدلاء بأصواتهن في انتخابات اتحاد الطلاب اليوم

تفقدت منذ قليل الدكتورة رقية شلبى عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس لجنة انتخابات اتحاد الطلاب التى بدأت منذ التاسعة صباحا.



وقد بدأت فعاليات الانتخابات بإدارة رعاية الشباب بالكلية باستقبال الطالبات للإدلاء بأصواتهن، وذلك تحت إشراف ا.د. هيام الزاهد وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ومديرة رعاية الشباب ا. علا مصطفى.



وأشارت الدكتورة رقية شلبى عميدة الكلية، إلى أن إقبال الطالبات الكبير على الإدلاء بأصواتهن يؤكد وعى الطالبات ورغبتهن في المشاركة والتعبير عن آرائهن.



وأكدت رقية على نشاط الطالبات المعهود وحرصهن على المشاركة باتحاد الطلاب وأنشطته المختلفة، وأضافت أن العمل يسير بانتظام وسلاسة. وتستمر اللجان فى استقبال الطالبات حتى الخامسة مساء.