وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر ووزير الدفاع وقيادات الدولة بالمولد النبوى الشريف

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب "شيخ الأزهر" بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.



جاء في البرقية: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى .. لقد جاء مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم .. ليضيئ سراج الهداية للبشرية ويهديها لقيم الخير والحضارة والنماء .. ويدحض دعوات الباطل ويزهقها ونحن إذ نحتفى بتلك المناسبة العطرة فى كل عام .. بمشاعر الفخر والإعتزاز بصاحب الذكرى عليه الصلاة والسلام .. لنرجو لمسيرة أزهرنا الشريف التوفيق لنشر مفاهيم وتعاليم الدين الإسلامى الحنيف ليبقى على مر العصور منارة لقيم الوسطية والإعتدال. وكل عام وفضيلتكم بخير".



كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول/محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى".. جاء بها: "يطيب لى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نعرب لســـيادتكـــم والمجلــس الأعلـى للقــوات المسلحـة والقادة والضـباط وضباط الصــف وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى .. يأتى إحتفالنا بتلك الذكرى العطرة فى كل عام لتبعث فى نفوسنا اليقين وترتقى بقيم وتعاليم رسخها المصطفى صلى الله عليه وسلم.. وجسدتها سيرته الغراء ولنستلهم منها الإرادة القوية لتكاتف جناحا الأمن بالأمة المصرية .. فى دفع مسيرة العمل الوطنى نحو التقدم والريادة والإزدهار ، حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه .. وكلل بالنجاح خطاه .. لتحقيق المزيد من النصر والإستقرار والنماء لمسيرة الشعب المصرى العظيم".



كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة الفريق/محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها: "يسرنى وهيئـــة الشـــرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نبعث لســـيادتكـم والقادة والضـباط وضباط الصــف وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمنيات .. داعين المولى جلت قدرته لمسيرتكم الوطنية المخلصة دوام التوفيق والسداد .. ولقواتنا المسلحة الباسلة المزيد من الرفعة لتبقى أبد الدهر درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة بخير وصحة ونماء".



كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الدكتور/محمد مختار جمعة "وزير الأوقاف" ..جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأسمى الأمنيات بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف .. وإننا إذ نستقبل هذه المناسبة العزيزة بمشاعر الفخر والإعتزاز بمسيرة خاتم الأنبياء .. لنتوجه للمولى عز وجل بالدعاء أن يبارك جهود سيادتكم ويسدد خطاكم لنشر مفاهيم الدين الصحيح .. وما ترتكز عليه من قيم التسامح الرفيعة .. وأن يعيدها على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".



كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الدكتور/شوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية" ..جاء بها: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة والتوفيق وأن يُعيد هذه المناسبة العطرة على سيادتكم وأمتنا العربية والإسلامية باليمن والخير والإزدهار".



كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين .. جاء فيها : "يسرنى بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين ، ممن يواصلون العطاء لتأمين مسيرة العمل الوطنى بأصدق التهانى وأطيب الأمانى .. الإخوة والأبناء ونحن إذ نستلهم من تلك الذكرى العطرة قيم التضحية والعطاء والفداء ومبادئ التسامح والوسطية والإعتدال التى رسخها صاحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم .. لنثق فى وفائكم بالعهد أن تكونوا فى سبيل أمن الوطن جنودًا أوفياء .. تزودون عن رفعته بكل غالٍ فى إيثار وإباء .. حفظ الله مصر واحة للأمن والأمان .. وجعل دومًا إرادتنا على قوى الشر نافذة ويوفقنا لرفعة مصرنا الغالية".