قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية بالإعفاء من تأشيرات الدخول للدبلوماسيين بين مصر وليتوانيا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 183 لسنة 2019، بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شروط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 25 فبراير 2019 .



ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عقدها في 24 يونيو 2019.



نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم.