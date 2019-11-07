لهذه الأسباب.. منتدى صناع السلام يعلن عن تشكيل بعثة دولية

أعلن منتدى صناع السلام عن البدء فى تشكيل بعثة دولية من منظمات المجتمع المدنى والتى انضمت إلى منتدى صناع السلام المهتمة بحقوق الإنسان خاصة فى مناطق الصراع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهمها رقم 16 وفض النزاعات.



وذلك للقيام بزيارة لإقليم شمال سوريا للوقوف على ما يحدث هناك ورصد ما إذا ما كان هناك انتهاكات يتعرض لها الشعب السورى إقليم شمال سوريا.



وقد أعلن عن المنتدى خلال مؤتمر منتدى صناع السلام والذى أقيم على هامش أسبوع التنمية المستدامة لجامعة الدول العربية فى القاهرة.



كما أنه تم الإعلان عن عقد مؤتمر دولى عقب هذه السيارة للإعلان عن النتائج التى توصلت إليها البعثة وحقيقة ما يجرى فى إقليم شمال سوريا.