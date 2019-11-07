شاهد.. تميمة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما عن تميمة البطولة الإفريقية، المقرر انطلاقها غدا الجمعة، والتى تستضيفها مصر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.



ويشارك منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب فى البطولة الإفريقية فى إطار المجموعة الأولي رفقة منتخبات الكاميرون وغانا ومالي.



ويتأهل من بطولة إفريقيا تحت 23 عاما أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.



