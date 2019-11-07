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فن

تفاصيل فيلم بن أفليك الجديد Hypnotic

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:17 م
بن افليك
بن افليك
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شروق ابراهيم
وقع النجم العالمي بن أفليك، على عقد بطولة فيلم Hypnotic الدي ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والأكشن.

ويقوم بإخراج الفيلم المخرج الشهير روبرت رودريجيرز، في أول تعاون له مع بن أفليك.

وقالت مجلة variety الأمريكية أنه من المقرر بدء تصوير الفيلم في أبريل ٢٠٢٠، ويشارك في بطولة الفيلم الى جانب بن أفليك كيفين سميث.

وتدور أحداث الفيلم حول محقق الذي يقوم بدوره بن أفليك يفقد ابنته ويبحث عنها والتعرف على نظام حكومي سري أمريكي جديد.
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