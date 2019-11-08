برلماني: زيادة الأوقاف لمرتبات الأئمة من مواردها رسالة مهمة لباقى الوزارات

أكد النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزارة الاوقاف أقرت زيادة فى بدل صعود المنبر لجميع الأئمة بداية من أول الشهر المقبل 1 ديسمبر 2019، من خلال الاعتماد على مواردها الخاصة أمر ايجابى للغاية ومحفز ورسال لباقى الوزارات لأستغلال مواردها لزيادة رواتب العاملين بها.



وتابع ابراهيم نظير خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" للأئمة بالمساجد والقساوسة بالكنائس دور كبير للغاية خلال الفترة المقبلة،مشيرا الشعب المصرى شعب متدين بطبعه ومحب للوطن،وهنا يأتى دور رجال الدين الصحيح فى مساعدة الشعب على ابراز تدينه فى صورة سلوكيات يمكن من خلالها الحفاظ على المجتمع المصرى من العداءات الخارجية.



واضاف: هذا ما أكد عليه الرئيس السيسى خلال الاحتفال بالمولد النبوى الشريف حين دعا رجال الدين لعقد مؤتمر للتحدث فى الشأن العام.



وأشار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة،، خلال كلمته باحتفالية ذكرى المولد النبوى، إلى أنه تم زيادة فى بدل صعود المنبر قدرها 600 جنيه لجميع الأئمة الحاصلين على درجة الليسانس و800 جنيه للحاصلين على الماجيستير وألف جنيه للحاصلين على الدكتوراه ويطبق ذلك بإذن الله بداية من أول الشهر المقبل 1 ديسمبر 2019.

