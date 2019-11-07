محاولات بائسة من إيران لتوسيع نفوذها في المنطقة.. مظاهرات لبنان والعراق تعجل من نهاية طموحاتها

تعاني محاولات إيران لتوسيع نفوذها الخبيث في جميع أنحاء الشرق الأوسط من نكسة شديدة نتيجة الاحتجاجات غير المسبوقة المناهضة للحكومة، التي اندلعت في لبنان والعراق في الأسابيع الأخيرة.



ووفقا لموقع "gatestoneinstitute" الأمريكي، لم تكن الرغبة في إنهاء الممارسات الفاسدة وإجبار الحكومتين في بيروت وبغداد على إجراء إصلاح جذري لحكومات بلديهما سوى جزء من القضية؛ إذ كانت الاحتجاجات مدفوعة أيضا برغبة ملحة في إنهاء المحاولات الإيرانية الصارخة لتحويل تلك الدولتين إلى إقطاعيات في طهران.



وتعود محاولات إيران للسيطرة على الأجندة السياسية في لبنان إلى أوائل الثمانينيات، عندما أنشأت إيران ميليشيات حزب الله في الجزء الجنوبي من البلاد لشن سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد القوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة. ومنذ ذلك الحين، وسع حزب الله- بدعم من إيران - نفوذه تدريجيا في البلاد إلى أن أصبح معترف به الآن على نطاق واسع باعتباره أكثر المنظمات السياسية نفوذا في لبنان.



وعلى النقيض، فإن التدخل الإيراني في شؤون العراق أمر أكثر حداثة، ويمكن إرجاعه إلى العنف الطائفي الذي اندلع في جميع أنحاء البلاد بعد الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين في عام 2003. ففي الآونة الاخيرة، تمكنت إيران من زيادة نفوذها في بغداد من خلال الاستفادة من الحملة الأخيرة لهزيمة داعش، حيث قاتلت الميليشيات المدعومة من إيران - ما يسمى قوات الحشد الشعبي - ضد المسلحين الذين ساندوا داعش.



وبعد هزيمة داعش في العراق، ظلت قوات الحشد الشعبي نشطة في العراق، مما مكن طهران من توسيع نفوذها في بغداد.



والآن، وبفضل تصميم وشجاعة المتظاهرين المناهضين للحكومة، فإن مخططات إيران للهيمنة الإقليمية في الشرق الأوسط تتفكك بسرعة.



وأضاف موقع معهد جيتستون، الذي يصدر مقالات عن الشرق الأوسط، أن الدليل الأكبر على أن إيران تتعرض لضغوط مكثفة لحماية أصولها في الشرق الأوسط هو ظهور قاسم سليماني، رئيس قوة القدس، التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) في بغداد، بصفته الرجل المسؤول شخصيا عن تصدير الثورة الإيرانية في جميع أنحاء العالم العربي. فقد سافر سليماني إلى العراق في محاولة يائسة لمنع رئيس وزراء البلاد المؤيد لإيران، عادل عبد المهدي، من الاستقالة.



منذ أن خرج المتظاهرون المناهضون للحكومة إلى الشوارع الشهر الماضي، وسليماني أصبح زائرا متكررا لبغداد. وفي اليوم التالي لبدء الاحتجاجات، قيل إن سليماني ترأس اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن العراقيين في بغداد، وهو الدور الذي يؤديه عادة رئيس الوزراء في البلاد. وفي اليوم التالي، قتل أكثر من 100 شخص على أيدي قناصة مجهولي الهوية وأعضاء من الميليشيات التي تدعمها إيران مثل قوات الحشد الشعبي PMF.



وأوضح الموقع الامريكي أنه هذا الوقت هو أنسب للاحتجاجات، إذ يعاني الاقتصاد الإيراني من الركود نتيجة للعقوبات الصارمة التي فرضتها واشنطن والتي جعلت آية الله خامنئي مضطرا إلى خفض التمويلات للميليشيات التي يدعمونها في جميع أنحاء العالم العربي.