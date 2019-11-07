الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.. شيخ الأزهر: خطبة الوداع كانت موجهة للجميع وليس المسلمين فقط.. نعكف على صياغة خريطة ثقافية لتجديد الخطاب الديني.. والنبي حذرنا من فوضى الدماء و العبث بالأعراض

خلال الإحتفال بالمولد النبوي الشريف

شيخ الأزهر:

خطبة الوداع كانت موجهة للجميع وليس المسلمين فقط

نعكف حاليًا على صياغة خريطة ثقافية لتجديد الخطاب الديني

النبي حذر من فوضى الدماء والعبث بالأعراض





قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه رغم مرور 1949 عامًا، على مولد خاتم الأنبياء والمرسلين، لا تزال الإنسانية حتى هذه اللحظة، ترنو نحو هذا الإشراق الإلهي، وأن رسالة النبي ﷺ ما كان لها أن تكون ملهمة للحضارات على اختلاف توجهاتها؛ لولا هذا البعد الفوقي العجيب الذي تميّزت به، وهو بُعد «الآداب الإنسانية العالية»، العابرة لحدود الزمان والمكان والأفراد والجماعات.





وأكد فضيلته خلال كلمته في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أنَّ النبي محمدًّا ﷺ، هو من أكبر محيي الخير للإنسانية، وأن ظهوره للعالم أجمع هو أثر لإرادةٍ عُليا، لافتًا إلى أن الإسلام هو دين الأخوة الإنسانية والمساواة بين الناس وعصمة الدماء والأموال والأعراض، ومقاصد خُلُقية أخرى أوجزها النبي الكريم في خطبة الوداع التي خاطب فيها الإنسانية جمعاء، وأن الإنسانية عليها أن تفتخر بهذا الرجل العظيم، التي قالت الموسوعة البريطانية عنه: "إن محمدًا اجتهد في سبيل الإنسانية جمعاء".





وقال الإمام الأكبر إن المتأمل في خطبة الوداع التاريخية يرى أنها لم تكن موجهة للمسلمين فقط، بل كانت للناس جميعًا، وكانت عبارته المفضلة في لفت العقول والأنظار هي " أيها الناس"، وليس "أيها المسلمون" ولا "أيها المؤمنون"، وأشار فضيلته أن مؤرخي الغرب المنصفين ممن رزقوا حظًا من استقامة الشعور، ويقظة الضمير في فهم معاني القرآن الكريم وبلاغة السنة المشرفة؛ وضعوا أيديهم على مبدأ " الأخوة الإنسانية الجامعة" المتغلغل في هذه الرسالة الخالدة عقيدة، وشريعة، وأخلاقًا.





وأضاف شيخ الأزهر، أن النبي أول من وضع دستورًا عالميًا لحماية الدماء والأعراض والأموال، فقد كان أول بند من بنود خطبة الوداع تحذير العالم أجمع من فوضى الدماء والعبث بالأموال والأعراض، وقد كرر التحذير من هذه الجرائم البشعة مَرّتين في هذه الخطبة، لأنها حقوق أولية للإنسان وللمجتمع على السواء، ويستحيل لمجتمع ينشد الاستقرار أن يستوي على سوقه إلا إذا ارتكز على هذه الحرمات الثلاث: حرمة الدم ، وحرمة الملكية الفردية الخاصة، وحرمة الأسرة والعِرض والشرف.





وأوضح شيخ الأزهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى فقرة الدماء والأموال والأعراض بقوله: "اللهم بلغت"، ليُشهد الله علينا في شأن هذه الحرمات الثلاث، وكأنه يشير من وراء الغيب إلى ظهور طائفة من الأشرار ستستبيح الدماء والأعراض والأموال، فراحت تقتل وتذبح وتفجر وتخرب، وتغتال في غدر وخسة، عن جهل وعمى البصيرة وانحراف عن الفطرة الإنسانية.





قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر عاكف حاليًا على صياغة خريطة ثقافية لتجديد الخطاب الديني وترشيد الوعي الثقافي والوقوف بجوار كل المؤسسات التي تسهر على حماية هذا الوطن من عدوى الإرهاب الفكري.





وعبر شيخ الأزهر في كلمته باحتفال وزارة الأوقاف، بذكرى المولد النبوي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأزهر لديه ثقة كاملة في الله تعالي في أننا سوف نجتاز هذه المرحلة الصعبة، معبرا كذلك عن ثقته الكاملة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الوطن والنهوض به مهما وجد أمامه من صعوبات.





وأشار إلى أنه رسالة النبي تميزت بالآداب الإنسانية العالية وهو ما عجب له الكثيرون حتى من مؤلفي الغرب المنصفين في فهم معاني القرآن وبلاغة السنة المشرفة ووضعوا أيديهم على مبدأ الإخوة الإنسانية المتغلغل في رسالة النبي.





وأوضح، أن أحد المنصفين قال: النبي محمد نبي الرحمة هو أكبر محب للخير للإنسانية، وللجميع أن يفتخروا بهذا النبي العظيم، وقالت الموسوعة البريطانية أن رسالة النبي اجتهدت في سبيل الإنسانية.





ال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه لم يسجل التاريخ أن جمع لأمير أو رئيس حشد كما حشد لرسول الله في خطبة الوداع الذي قال فيها "أيها الناس إن أموالكم أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ولا فضل لعربي على أعجمى إلا بالتقوى، أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه ، لا تظلموا لا تظلموا".





وأضاف شيخ الأزهر في كلمته باحتفال وزارة الاوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز المنارة، أنه لم ينس النبي النساء أعمدة الأسرة في آخر الخطبة فقال للناس: "اتقوا الله في النساء" منوها أن الخطبة لم تكن للمسلمين خاصة وإنما كانت للناس كافة، ولم يعش بعد هذا الموقف إلا ثلاثة أشهر لحق بعدها بالرفيق الأعلى .





وأشار إلى أن النبي حذر من فوضى الدماء والعبث بالأعراض، ولا عجب في ذلك فهي حرمات أولي للإنسان والمجتمع على السواء ويستحيل على مجتمع ينشد السعادة والإستقرار إلا إذا ارتكز على حرمة الدم وحرمة الملكية وحرمة العرض والشرف.





وتابع: أمة الإسلام أول من خرج على هذا الدستور الخالد ونتيجة ذلك غرقت الأمة في مستنقع من الفوضى والبأس الشديد ولم يتبعوا ما أمر به النبي في خطبة الوداع في شأن هذه الحرمات الثلاث، وكأن النبي يشير إلى ظهور أمة من بعده تستبيح هذه الحرمات، فراحت تقتل وتقطع الرقاب وتغتال في غدر وخسة وتستبيح أعراض الحرائر في الفواحش.





وذكر أن المجتمعات التي لا تفرض سيطرتها على مقدرات الشعوب لا محل لها إلا السقوط والإنهيار وستكون حبرا على ورق عاجلا أم آجلا، كما حذر النبي من الظلم وكرر التحذير منه لأن له أثر تدميري على الدول والمجتمعات والقرآن حذر منه في 190 آية وحذر منه النبي في 70 حديثا.



