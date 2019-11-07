لا يفوتك معرفتها.. 10 حقائق رائعة عن جسد المرأة

من الطبيعي أن يكون هناك أمور مميزة لكلًا منا، لكن هناك حقائق عن المرأة غير متوقعة سيكون من الرائع معرفتها.
كشف موقع "bright side" عن 10 حقائق علمية عن جسد المرأة.
• ضربات القلب لدى النساء، أسرع منها لدى الرجال.
• النساء يحرقن الدهون أكثر بطئًا من الرجال، فالرجال يحرقوا أكثر بحوالي 50 سعرا في اليوم.
• المرأة لديها مناعة قوية.
• النساء لديهم القدرة على تذوق الحلو أفضل من الرجال.
• يمكن للمرأة التمييز بين الألوان أفضل من الرجال.
• ترمش النساء بعينيها ضعف ما يرمش الرجال.
• جلد المرأة أكثر حساسية 10 أضعاف من جلد الرجل.
• النساء أكثر مرونة من الرجال.
• يمكن للنساء كشف تردد الصوت أفضل بكثير من الرجال.
• تبكي النساء في المتوسط من 30 إلى 64 مرة في السنة، بينما يبكي الرجال 6 من إلى 17 مرة فقط.
كشف موقع "bright side" عن 10 حقائق علمية عن جسد المرأة.
• ضربات القلب لدى النساء، أسرع منها لدى الرجال.
• النساء يحرقن الدهون أكثر بطئًا من الرجال، فالرجال يحرقوا أكثر بحوالي 50 سعرا في اليوم.
• المرأة لديها مناعة قوية.
• النساء لديهم القدرة على تذوق الحلو أفضل من الرجال.
• يمكن للمرأة التمييز بين الألوان أفضل من الرجال.
• ترمش النساء بعينيها ضعف ما يرمش الرجال.
• جلد المرأة أكثر حساسية 10 أضعاف من جلد الرجل.
• النساء أكثر مرونة من الرجال.
• يمكن للنساء كشف تردد الصوت أفضل بكثير من الرجال.
• تبكي النساء في المتوسط من 30 إلى 64 مرة في السنة، بينما يبكي الرجال 6 من إلى 17 مرة فقط.