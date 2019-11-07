أبرزها البؤساء ومارادونا.. عروض الويك إند في بانوراما الفيلم الأوروبي



يعرض الفيلم يومى الجمعة 8 نوفمبر بسينما الزمالك الساعة 10:30 صباحًا، والسبت 9 نوفمبر بسينما زاوية 10:30 صباحًا

يذكر أن بانوراما الفيلم الأوروبي حدث سنوي أنشأته شركة أفلام مصر العالمية وتنظمه سينما زاوية، وستشمل هذه الدورة عرض أكثر من 75 فيلمًا نال استحسان النقاد والجمهور في العديد من المهرجانات الدولية.



دييجو مارادونا

يروي المخرج البريطاني آصف كاباديا في فيلم الوثائقي سنوات أسطورة كرة القدم الأرجنتيني "دييجو مارادونا" في نابولي التي حملت له الفرح الكبير وانتهت بسحقه، ويحاول أن يكشف الجانب الإنسانى للاعب العبقري، و يعتمد بناء هذا الفيلم على أكثر من ٥٠٠ ساعة من مقاطع الفيديو التي لم يشاهدها أحد من قبل، وكان قد عرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي الدولي ٢٠١٩، كما عرض في إطار برنامج بياتزا جراندي بمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي ٢٠١٩.



يعرض الفيلم يوم السبت القادم بسينما "الزمالك" فى تمام الساعة الرابعة مساء.

بدأت أمس الأربعاء عروض أفلام "بانوراما الفيلم الأوروبي" ، الذى يستمر حتى 16 من شهر نوفمبر الحالى يعرض خلاله أكثر من 75 فيلمًا، وهذه الأفلام كانت قد شاركت فى المهرجانات المهتمة بالسينما بأوروبا، نرشح لكم قائمة من أفضل وأهم هذه الأفلام التى سوف تعرض فى فى البانوراما خلال عطلة نهاية الأسبوع .في معالجة جديدة لرواية "البؤساء" للأديب الفرنسي "فيكتور هوجو"، ويدور حول انضمام "ستيفان" إلى فرقة مكافحة الجرائم بحي "مونفيرماي" بضواحي باريس. سرعان ما يكتشف -بصحبة زميليه المخضرمين "كريس" و"جوادا"- حجم التوتر الجاري بين عصابات الحي. أثناء حملة إعتقال، تجد الفرقة نفسها في موقف حرِج، وفي نفس الوقت صادف أنه كانت هناك كاميرا طائرة يتحكم بها طفل عن بعد تُصوِر كل تصرفاتهم. بالوحي من أحداث الشغب التي جرت عام ٢٠٠٥، يستكشف "لادج لي" -المرشح لجائزة سيزار والعضو في جماعة "كورتراجميه"- الوضع المعاصر في حييعرض الفيلم اليوم الخميس 7 نوفمبر في السابعة مساء بسينما زاوية.الفيلم بطولة سارا جرين، مو دانفورد، إيلي أوهالوران، مترجم إلى العربية والإنجليزية، يروي الفيلم قصة أم تحاول حماية أسرتها بعد أن قام مالك المنزل الذي تستأجره ببيعه؛ لتصبح الأسرة بلا مأوى. إن مهمة إيجاد غرفة للإيجار -ولو حتى لليلة واحدة- هي مهمة صعبة، والأكثر صعوبة هو إيجاد مسكن دائم لتعيش فيه هي وأسرتها. على مدار ستة وثلاثين ساعة.يعرض الفيلم اليوم الخميس 7 نوفمبر في السابعة عصرًا بسينما زاوية.هو فيلم تسجيلى سودانى يعرض ضمن قسم"هنا وهناك"يدور حول أربعة مخرجين سودانيين هم سليمان محمد إبراهيم، وإبراهيم شداد، ومنار الحلو، والطيب مهدي، قرروا إعادة إحياء دار عرض سينمائية قديمة ، بمدينة أم درمان، التى كانت مغلقة منذ ثلاثة عقود، ولكنهم يصطدمون بالروتين البيروقراطي، وتحول الموافقات الأمنية بينهم وبين مسعاهم، الفيلم هو العمل الأول لمخرجه السوداني صهيب قسم الباري. حصل الفيلم على جائزة Glashütte للأفلام التسجيلية بمهرجان برلين، وجائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان أثينا السينمائي الدولي، بالإضافة إلى عدد كبير من الجوائز والعروض بمختلف المهرجانات العالمية.يعرض الفيلم يوم الجمعة 8 نوفمبر في الرابعة عصرًا بسينما زاوية.هو فيلم تسجيلي يتناول قصة بينيديتا بارزيني، عارضة الأزياء المرموقة التي تركت عالم الأزياء لتمتهن الصحافة وتصبح أستاذة جامعية،الفيلم من إخراج بنيامينو باريسي، حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم تسجيلي بمهرجان بوسطن السينمائي، كما رشح لجائزة لجنة التحكيم بمهرجان صندانس السينمائي.يعرض الفيلم يوم السبت 9 نوفمبر في الرابعة عصرًا بسينما زاوية.من إخراج "توبي جنكل" و"ريزا ميماري" ، يروي الفيلم قصة عصفور في سن المراهقة اسمه "ريتشارد"، وُلِد يتيمًا وربته طيور اللقلق حتى صار على قناعة تامة بأنه واحد منهم. ولكن حين يأتي وقت رحلة الهجرة إلى إفريقيا، تضطر عائلته أن تكشف له هويته الحقيقية وأن تتركه وحيدًا في الغابة لأنه ليس من فصيلة الطيور المهاجرة ولن يستطيع النجاة من عبء الرحلة الشاقة. رغم كل شيء، يصمم "ريتشارد" على إثبات أنه أحد طيور اللقلق، ويبدأ في الرحيل جنوبًا وحده. لم يكن باستطاعته الوصول إلى هدفه والتسامح مع هويته الحقيقية دون مساعدة كل من "أولجا" -البومة غريبة الأطوار التي يلازمها صديق من نسج خيالها- و"كيكي" الببغاء النرجسي الذي يحب غناء الديسكو، وكان قد عرض الفيلم في إطار برنامج جينيريشن كي بلاس بمهرجان برلين السينمائي الدولي ٢٠١٧.