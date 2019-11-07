صدمة.. قلة النوم تسبب الموت المفاجئ

حذرت دراسة علمية حديثة من مخاطر السهر والأرق، وأكدت أن الأشخاص الذين يجدون صعوبة في النوم ليلا، أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، بحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية.



وبحسب الدراسة التي أجريت في الصين، فإن الأرق والسهر يسبب تغيير وظائف الجسم، كما أن قلة النوم تسبب رفع ضغط الدم ويغير الأيض، وكلاهما عوامل خطر معروفة لأمراض القلب والأوعية الدموية.



وأكد الباحثون القائمون على الدراسة، أن صعوبة النوم ليلًا تسبب السكتة الدماغية والنوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية، وبالتالي قد تسبب الموت المفاجئ.

