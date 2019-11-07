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حوادث

لتطبيق المنظومة الإلكترونية.. وزارة الداخلية تناشد ملاك المركبات بالتوجه إلى إدارات المرور.. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:07 م
صدى البلد
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محمد صبرى - اسلام مقلد
أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين من مالكى المركبات بكافة أنواعها التى تحمل لوحات ذات الحروف والأرقام، التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكترونى.

كما أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين من مالكى المركبات- عدا الدراجات النارية- والتى تحمل لوحات معدنية قديمة (أرقام فقط) بأهمية التوجه إلى إدارة المرور المختصة لاستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة (حروف وأرقام) وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الوادى الجديد، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح، البحر الأحمر، أسوان، أسيوط) كمرحلة أولى، تمهيدًا لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية على كافة محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن ذلك يأتي فى إطار حرصها على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لكافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق، كما تتيح المنظومة آلية التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيًا.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المنظومة الإلكترونية تتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكترونى مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا وذلك فى ضوء البدء فى استحداث منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.
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