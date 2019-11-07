دار علوم القاهرة تعلق على ضعف المشاركة في الانتخابات الطلابية

أجرت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة صباح اليوم الجولة الأولي من انتخابات اتحاد الطلاب وفق الجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه سابقاً ويتكون من الترشح لـ 7 لجان انتخابية مختلفة حيث كان الإقبال متوسط في الساعات الأولي من صباح اليوم ويستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.





شهدت ساحة الكلية من الداخل، تواجد بعض الطلاب الذين خرجوا عن الصمت الانتخابي ، بتعليق بعض الصور واللافتات لتوجيه الطلاب الناخبين بينما منعهم البعض من إدارة الكلية من الاستمرار.





وقال الدكتور "صبري ابو جازيه " الأستاذ بكلية دار العلوم والمشرف علي اللجان الانتخابية للفرقة الاولى ان العملية الانتخابية تسير وفقًا للوائح بشكل منتظم الي أن الإقبال شبه ضعيف نتيجة لعدم الوعي لدي الطلاب بأهمية المشاركة في الانتخابات الطلابية وأنه يفترض ان تتواصل الانتخابات يوم الاثنين المقبل لضمان الشفافية والدقة.







