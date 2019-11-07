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مرأة

للسيدات فقط .. 3 خدع تجعل حياتك أسهل

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:15 م
صدى البلد
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رضوى حسام
الاهتمام بالجمال والعناية الخاصة من أكثر الأمور التي تهم كثير من الفتيات، ولا تحتاجين لصرف مبالغ باهظة للقيام بهذا، عرض موقع "bright side" خدعا رائعة من شأنها تغير حياتك بشكل أكبر سهولة.

• صودا الخبز في الحذاء:-

إذا كنت تعاني باستمرار من رائحة الأحذية غير المرغوب فيها، فهذه خدعة ستساعدك على التعامل مع هذه المشكلة بسرعة ومجانًا، خذ القليل من صودا الخبز، ولفها في قطعة صغيرة من القماش، وضعها في الحذاء بين عشية وضحاها، ويمكنك أيضا رش كمية صغيرة من صودا الخبز داخل حذائك، ولكن يجب أن تضع في اعتبارك أنه لا يمكنك وضع صودا الخبز مباشرة على الجلد حتى لا تضر نفسك.


• الشفاطة البلاستيكية لمنع تشابك المجوهرات:-

لتجنب تشابك السلاسل الخاصة بك، كل ما عليك القيام به هو وضع السلسلة بداخل الشفاطة من ناحية وغلقها من الناحية الأخرى.

• تنظيف الفضة والمجوهرات بالكاتشب :-

تبدو هذه خدعة غريبة ولكن هذه الحيلة تعمل حقًا، فقط قومي بوضع بعض الصلصة "الكاتشب" على قطعة لينة من القماش، وافركيها في المجوهرات الفضية، ومن ثم قومي بإزالة الكاتشب، وستجدين المجوهرات الخاصة بك تألقت أكثر من أي وقت مضى.
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