غيرة وكراهية.. صامويل إيتو يهاجم الأفارقة بسبب محمد صلاح وساديو ماني

هاجم صامويل إيتو نجم فريق برشلونة ومنتخب الكاميرون السابق، مدربو وقادة المنتخبات الإفريقية بسبب عدم تصويتهم للنجم المصري محمد صلاح وساديو ماني لاعبا فريق ليفربول، في استفتاء الأفضل في العالم عن موسم 2019، " ذا بيست".





وقال صامويل إيتو في تصريحات صحفية: "لماذا توجد كل هذه الغيرة والكراهية بيينا نحن الأفارقة، عدم تصويت المدربين وقادة المنتخبات لللاعبيين الأفارقة في استفتاء ذا بيست أمر مخزي".





واضاف: "كانت لدينا فرصة لأن نرى محمد صلاح أو ساديو ماني يفوز بجائزة ذا بيست، ولن يكون الأمر صادما للجميع، حيث قدم لكل منهما موسما رائعا.



