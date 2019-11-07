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رياضة

غيرة وكراهية.. صامويل إيتو يهاجم الأفارقة بسبب محمد صلاح وساديو ماني

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:56 م
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني
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محمد السعيد
هاجم صامويل إيتو نجم فريق برشلونة ومنتخب الكاميرون السابق، مدربو وقادة المنتخبات الإفريقية بسبب عدم تصويتهم للنجم المصري محمد صلاح وساديو ماني لاعبا فريق ليفربول، في استفتاء الأفضل في العالم عن موسم 2019، " ذا بيست".

وقال صامويل إيتو في تصريحات صحفية: "لماذا توجد كل هذه الغيرة والكراهية بيينا نحن الأفارقة، عدم تصويت المدربين وقادة المنتخبات لللاعبيين الأفارقة في استفتاء ذا بيست أمر مخزي".

واضاف: "كانت لدينا فرصة لأن نرى محمد صلاح أو ساديو ماني يفوز بجائزة ذا بيست، ولن يكون الأمر صادما للجميع، حيث قدم لكل منهما موسما رائعا.

وحصل محمد صلاح على المركز الرابع في استفتاء "ذا بيست" برصيد 26 نقطة، خلف ميسي صاحب المركز الأول بـ 46 نقطة، وفان دايك بـ 38 نقطة، ورونالدو بـ 36 نقطة، بينما حل ساديو ماني خامسا، بـ 23 نقطة.
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