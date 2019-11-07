إسرائيل على مدار الساعة.. تحذيرات من حرب إيرانية مدمرة.. فشل اجتماع الليكود وكاحوال لافان فى تشكيل الحكومة.. ترامب يرفض طلبا لـ نتنياهو.. و جانتس يهدد باحتلال غور الأردن والبحر الميت

جانتس يهدد بفرض سيادة الاحتلال على غور الأردن والبحر الميت

ترامب يرفض طلب نتنياهو حول المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية

فشل اجتماع حزبي الليكود وكاحوال لافان فى تشكيل حكومة إسرائيل للمرة الثالثة

تحذيرات من حرب إيرانية تبدأ بـ4 آلاف صاروخ على تل ابيب وإغلاق المطارات والمواني



ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن مايكل أورن السفير الإسرائيلي السابق في أمريكا كشف سيناريوهات مرعبة عن حرب محتملة مع إيران، قائلًا "الكابنيت يناقش حربًا فظيعة ستندلع، وستدمر كل شيء وستبدأ بـ إطلاق 4 آلاف صاروخ يوميا على إسرائيل ووقف العمل بمطار بن جورويون وإغلاق كافة المواني وفتح الملاجئ أمام ملايين الإسرائيليين".



وكتب الصحفي الإسرائيلي "روجل الفر" في مقال له بصحيفة "هآرتس" إن "مايكل أورن نشر ، مقالا في مجلة "أتلانتيك"، وصف فيه سيناريو الحرب الذي ناقشه حسب قوله وزراء الكابنيت مرتين في الأسبوع الماضي، وهي الحرب التي يستعد لها الجيش في الوقت الحالي حقا".



وجاء في "أتلانتيك" أن "هذا السيناريو يسير كالتالي؛ إسرائيل تهاجم هدفا حساسا لإيران، ووزير إسرائيلي يتفاخر ويهين الإيرانيين، فتقوم طهران بإطلاق صاروخ كروز يخترق نظام الدفاع الإسرائيلي، ويصيب وزارة الأمن في تل أبيب، فتهاجم إسرائيل ردا على ذلك مقر قيادة حزب الله في بيروت".



وأشارت الصحيفة إلى أن "الحرب الحقيقية ستبدأ حينها، وسيسقط على إسرائيل 4 آلاف صاروخ يوميا، وسينهار نظام القبة الحديدية، وفي النهاية ستزرع صواريخ إيران الدقيقة الدمار في أرجاء إسرائيل، وستتغلب على نظام (مقلاع داود) الذي يكلف الاعتراض الواحد منه مليون دولار".



وتستكمل الصحيفة العبرية تفاصيل السيناريو بالقول "إصابة قرب مطار بن جوريون ستؤدي إلى إغلاقه، وكذلك الموانئ ستغلق، وستكون إسرائيل مقطوعة عن العالم"، مضيفة أن "إيران ستنفذ هجوم سايبر يؤدي إلى فصل البنى التحتية للكهرباء بإسرائيل، وسيجري اقتحامات لبلدات قرب الحدود، وسيتوقف الاقصاد الإسرائيلي عن العمل".



ووفق الصحيفة، فإن المستشفيات ستضطر إلى العمل تحت الأرض وستنهار تحت العبء، وستصبح السماء سوداء بسبب الدخان المليء بالمواد الكيميائية السامة، والذي سيتصاعد من الحرائق التي ستندلع في المصانع ومصافي النفط المصابة.



ولفتت الصحيفة إلى أن ملايين الإسرائيليين سينزلون إلى الملاجئ، وسيتم إخلاء مئات الآلاف من المناطق القريبة من الحدود، والمتوقع اقتحامها من مجموعات مسلحة، منوهة إلى أنه ستجري حرب برية على الحدود مع لبنان و غزة .



إلى جانب صواريخ بعيدة المدى سيتم إطلاقها من سوريا والعراق واليمن وإيران، وسيقع عدد منها خارج مدى سلاح الجو الذي سيضطر إلى التعامل مع بطاريات صواريخ مضادة للطائرات روسية في سوريا أيضا، وفق صحيفة "هآرتس".



ونوهت الصحيفة إلى أن التهديدات الإسرائيلية بقصف لبنان وإعادته للعصر الحجري، تتسم مع هذا السيناريو، الذي سيقصف الجميع نفسه ويعود إلى هذا العصر، كانتحار جماعي، مشيرة إلى أن "مقال أورن" الذي يتفاخر بالاستناد إلى نقاشات الكابينيت التي ترتكز على سيناريوهات الجيش، يستفسر عن موعد هذه الحرب وليس عن إمكانية اندلاعها.



وكشفت مصادر اسرائيلية عن أن تحالف "كاحوال لافان"، بزعامة بيني جانتس، مستعد للذهاب وفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت.



ويأتي ذلك بناءً على تصريحات أدلى بها حايلي تروبر ويوعز هاندل، ممثلا تحالف "كاحوال لافان"، أثناء اجتماع لهما مع رئيس حزب "البيت اليهودي"، الوزير رافي بيرتس خلال الأسبوع.



وأضافت الإذاعة الاسرائيلية انه خلال الاجتماع أشار ممثلا تحالف "كاحوال لافان" أن حكومة بقيادة بيني جانتس "يمكنها تحقيق إنجازات في وادي الأردن، مثل عملية فرض السيادة في الوادي وشمال البحر الميت".



وأوضح تروبر وهاندل من التحالف للوزير بيرتس مدى استعداد حكومتهم للمضي قدمًا في خطوة إيديولوجية مهمة فيما يتعلق بالاستقرار في الضفة الغربية عندما يترأس بيني جانتس الحكومة.



يذكر أن رئيس الحكومة الانتقالية، بنيامين نتنياهو كان قد تعهّد في 10 سبتمبر بتطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر.



وتمثل منطقة غور الأردن نحو 30% من الضفة الغربية، وقد أوضح نتنياهو أنه ينوي ضم مستوطنات تشكل 90% من غور الأردن "من دون القرى أو المدن العربية مثل أريحا".



وكشفت القناة الـ13 العبرية، عن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفض طلبا قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لتجديد الدعم المالي للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة قائلًا "ادفع انت الـ12 مليون دولار يا نتنياهو".



وذكرت القناة العبرية، صباح اليوم الخميس، أن نتنياهو طلب من ترامب، تحويل 12 مليون دولار لأجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، من أجل الإسهام في إحباط العمليات الأمنية.



وقالت القناة، إن مستشاري ترامب شددوا خلال حديثهم مع الرئيس الأمريكي على أن إسرائيل هي التي طلبت تحويل الأموال إلى أجهزة أمن السلطة، وأوضحوا له أن القضية مهمة جدًا لنتنياهو.



وبحسب القناة، كان رد ترامب على الطلب الإسرائيلي كالتالي "إذا كان الأمر مهمًا جدا لنتنياهو، فليقم هو بدفع 12 مليون دولار للفلسطينيين".



وأشارت القناة العبرية، الى أن ترامب بدأ منذ توليه المنصب بدأ بقطع تدريجي للمساعدات المالية الأمريكية للسلطة الفلسطينية، بتحريض من نتنياهو شخصيا.



وانتهى اجتماع مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية بين طاقمي حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، وتحالف "كاحوال لافان" بزعامة بيني جانتس، وفق ما أورد موقع "i24NEWS " العبري.



وقال رئيس طاقم المفاوضات عن حزب "الليكود"، الوزير ياريف ليفين، عقب الاجتماع: "لقد حددنا الكثير من الفجوات، للأسف لم نر أي تقدم حتى الآن، نعتقد أنه لا يوجد أي مخطط آخر، سوى مخطط الرئيس لإنشاء حكومة وحدة موسعة".



وأضاف الوزير ليفين "يجب أن نمنع إجراء انتخابات ثالثة، ويمكننا منعها، وآمل أن تنتقل المفاوضات إلى خطوات عملية، ونتيجة لذلك، سننتقل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة، هذا ممكن رغم أنه في الوقت الحالي لا يزال يبدو بعيدًا".



وفي بيان مشترك لطاقمي الحزبين قالا إن "الاجتماع كان جيدًا، جادًا وممتعًا، ولك الفجوات بين الحزبين لا تزال قائمة، ومن المتوقع عقد اجتماع آخر في الأيام المقبلة".



وأضاف رئيس طاقم المفاوضات عن حزب "الليكود": "لم يكن هناك تقدمًا، ولم يتم سد الفجوات بعد، ولكن كان الاجتماع جيدًا بمعنى أنه تم تعيين الفجوات، ورأينا أنه لا تزال توجد اختلافات في الرأي في نقاط معينة".



وأكد ليفين أنه "حالما يتحقق الادراك في تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة، لأنها البديل الوحيد الذي يمكن أن يمنع المزيد من الانتخابات، سيكون من الممكن إجراء مفاوضات حقيقية بشأن سد الفجوات ونأمل أن يحدث هذا في نهاية المطاف، والوقت في هذه الحالة لن يكون لصالح أي شخص، بل سيزداد الأمر سوءًا مع مرور الأيام لإمكانية تشكيل حكومة".



وفي وقت سابق، قال الوزير ياريف ليفين في بداية اجتماع المفاوضات "نأمل أن نسمع اليوم من تحالف "كاحوال لافان"، أنهم سيتخذون مخطط الرئيس والقرار المبدئي بأنهم مستعدون لتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة".



وأضاف: "الانطباع هو أن بعض الأعضاء ومن ضمنهم يائير لابيد، لا يريدون تشكيل حكومة هنا، ونتيجة لذلك، كانت اجتماعات المفاوضات حتى اللحظة بلا جدوى، نأمل حقا هذه المرة أن نواجه نهجًا مختلفًا، ونتوصل لنتائج متقاربة، بقدر ما نشعر بالقلق، نحن مستعدون للتفاوض طالما أن الأمر يتطلب المضي قدمًا".



يشار إلى أن هذا الاجتماع يعتبر الثالث منذ أن تلقى رئيس تحالف "كاحوال لافان"، بيني جانتس، تفويضًا بتشكيل الحكومة من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.