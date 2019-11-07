اهم الاخبار .. جنازة هيثم أحمد زكي ..بدء التحضير لمؤتمر عن الشأن العام.. والإعلان عن تميمة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما

جنازة هيثم أحمد زكي.. صور وفيديوهات تكشف انهيار ناهد السباعي







مفيش حد من أهله حضر| أشرف زكي: اضطريت أمضي على استلام الجثمان.. فيديو



كشف الفنان أشرف زكى، نقيب الفنانين، أسباب تأخر صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكى..للمزيد



شاهد.. 200 صورة و15 فيديو من جنازة هيثم أحمد زكى



نشر موقع صدى البلد 100 صورة من جنازة الراحل هيثم احمد زكى ..للمزيد



تحذيرات وخوف من إيران.. 4 آلاف صاروخ قد تسقط على إسرائيل وإغلاق المطارات والمواني انهارت الفنانة ناهد السباعي فى جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكى الذي توفي فجر اليوم..للمزيد اضغط هنا كشف الفنان أشرف زكى، نقيب الفنانين، أسباب تأخر صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكى..للمزيد اضغط هنا نشر موقع صدى البلد 100 صورة من جنازة الراحل هيثم احمد زكى ..للمزيد اضغط هنا





4 آلاف صاروخ قد تسقط على إسرائيل وإغلاق المطارات والمواني..للمزيد اضغط هنا



رمضان صبحي: شارة القيادة مسئولية كبيرة.. والبطولة الاوليمبية لا تقل عن الكبار









خطوة تلجأ إليها مصر إذا فشل التوصل لاتفاق نهائي بشأن سد النهضة.. تعرف عليها



أكد وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان ووزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي في بيان مشترك عقب لقاء جمعهم في العاصمة الأمريكية "واشنطن"..للمزيد ا



أطباء يكشفون أسباب وفاة هيثم أحمد زكي.. جمال شعبان المغص بداية أعراض موت الفجأة.. وطبيب نفسي: الوحدة



عد وفاة الفنان هيثم احمد زكي إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية، عن عمر يناهز 35 عاما، والذي اسنده تقرير الطب الشرعي بعد الكشف عليه..للمزيد كشف رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأوليمبي، أن حمل شارة القيادة مسؤولية صعبة ولكنه سيبذل قصاري جهده ..للمزيد اضغط هنا أكد وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان ووزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي في بيان مشترك عقب لقاء جمعهم في العاصمة الأمريكية "واشنطن"..للمزيد ا ضغط هنا عد وفاة الفنان هيثم احمد زكي إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية، عن عمر يناهز 35 عاما، والذي اسنده تقرير الطب الشرعي بعد الكشف عليه..للمزيد اضغط هنا



بعد توجيه الرئيس..وزير الأوقاف: البدء في التحضير لمؤتمر الشأن العام بشراكة وطنية واسعة









رمضان صبحي: لست النجم الأوحد في المنتخب الاوليمبي ومستعدون للبطولة



صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن وزارة الأوقاف المصرية ستبدأ على الفور..للمزيد اضغط هنا



شاهد | الإعلان عن تميمة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا



كشف رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأوليمبي أنه لا يوجد نجم واحد في المنتخب الأوليمبي..للمزيد اضغط هنا



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا عن تميمة البطولة الأفريقية المقرّر انطلاقها غدًا الجمعة والتى تستضيفها مصر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري..للمزيد اضغط هنا

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