اهم الاخبار .. جنازة هيثم أحمد زكي ..بدء التحضير لمؤتمر عن الشأن العام.. والإعلان عن تميمة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة ، خلال الساعات الماضية، نستعرضها من خلال التقرير التالي :
جنازة هيثم أحمد زكي.. صور وفيديوهات تكشف انهيار ناهد السباعي
بعد توجيه الرئيس..وزير الأوقاف: البدء في التحضير لمؤتمر الشأن العام بشراكة وطنية واسعة
جنازة هيثم أحمد زكي.. صور وفيديوهات تكشف انهيار ناهد السباعي
انهارت الفنانة ناهد السباعي فى جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكى الذي توفي فجر اليوم..للمزيد اضغط هنا
مفيش حد من أهله حضر| أشرف زكي: اضطريت أمضي على استلام الجثمان.. فيديو
كشف الفنان أشرف زكى، نقيب الفنانين، أسباب تأخر صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكى..للمزيد اضغط هنا
شاهد.. 200 صورة و15 فيديو من جنازة هيثم أحمد زكى
نشر موقع صدى البلد 100 صورة من جنازة الراحل هيثم احمد زكى ..للمزيد اضغط هنا
تحذيرات وخوف من إيران.. 4 آلاف صاروخ قد تسقط على إسرائيل وإغلاق المطارات والمواني
مفيش حد من أهله حضر| أشرف زكي: اضطريت أمضي على استلام الجثمان.. فيديو
كشف الفنان أشرف زكى، نقيب الفنانين، أسباب تأخر صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكى..للمزيد اضغط هنا
شاهد.. 200 صورة و15 فيديو من جنازة هيثم أحمد زكى
نشر موقع صدى البلد 100 صورة من جنازة الراحل هيثم احمد زكى ..للمزيد اضغط هنا
تحذيرات وخوف من إيران.. 4 آلاف صاروخ قد تسقط على إسرائيل وإغلاق المطارات والمواني
4 آلاف صاروخ قد تسقط على إسرائيل وإغلاق المطارات والمواني..للمزيد اضغط هنا
رمضان صبحي: شارة القيادة مسئولية كبيرة.. والبطولة الاوليمبية لا تقل عن الكبار
رمضان صبحي: شارة القيادة مسئولية كبيرة.. والبطولة الاوليمبية لا تقل عن الكبار
كشف رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأوليمبي، أن حمل شارة القيادة مسؤولية صعبة ولكنه سيبذل قصاري جهده ..للمزيد اضغط هنا
خطوة تلجأ إليها مصر إذا فشل التوصل لاتفاق نهائي بشأن سد النهضة.. تعرف عليها
أكد وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان ووزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي في بيان مشترك عقب لقاء جمعهم في العاصمة الأمريكية "واشنطن"..للمزيد اضغط هنا
أطباء يكشفون أسباب وفاة هيثم أحمد زكي.. جمال شعبان المغص بداية أعراض موت الفجأة.. وطبيب نفسي: الوحدة
عد وفاة الفنان هيثم احمد زكي إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية، عن عمر يناهز 35 عاما، والذي اسنده تقرير الطب الشرعي بعد الكشف عليه..للمزيد اضغط هنا
خطوة تلجأ إليها مصر إذا فشل التوصل لاتفاق نهائي بشأن سد النهضة.. تعرف عليها
أكد وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان ووزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي في بيان مشترك عقب لقاء جمعهم في العاصمة الأمريكية "واشنطن"..للمزيد اضغط هنا
أطباء يكشفون أسباب وفاة هيثم أحمد زكي.. جمال شعبان المغص بداية أعراض موت الفجأة.. وطبيب نفسي: الوحدة
عد وفاة الفنان هيثم احمد زكي إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية، عن عمر يناهز 35 عاما، والذي اسنده تقرير الطب الشرعي بعد الكشف عليه..للمزيد اضغط هنا
بعد توجيه الرئيس..وزير الأوقاف: البدء في التحضير لمؤتمر الشأن العام بشراكة وطنية واسعة
صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن وزارة الأوقاف المصرية ستبدأ على الفور..للمزيد اضغط هنا
رمضان صبحي: لست النجم الأوحد في المنتخب الاوليمبي ومستعدون للبطولة
رمضان صبحي: لست النجم الأوحد في المنتخب الاوليمبي ومستعدون للبطولة
كشف رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأوليمبي أنه لا يوجد نجم واحد في المنتخب الأوليمبي..للمزيد اضغط هنا
شاهد | الإعلان عن تميمة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا
شاهد | الإعلان عن تميمة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا عن تميمة البطولة الأفريقية المقرّر انطلاقها غدًا الجمعة والتى تستضيفها مصر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري..للمزيد اضغط هنا