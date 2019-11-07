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تعليم

بسبب التنقيب عن الآثار.. إلحاق طلاب مدرسة خاصة بأخرى حكومية بالمنيا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:01 م
صدى البلد
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ايمن رياض
وافق اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، على الحاق طلاب المدرسة القومية الخاصة (عربي- لغات) بإدارة المنيا التعليمية بمدرسة المنيا الثانوية بنات بإدارة المنيا التعليمية بالفترة المسائية، وذلك حرصا على استمرار العملية التعليمية وسلامة الطلاب.

جاء قرار المحافظ استجابة للمذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم ـ بشأن تضرر مبنى مدرسة القومية الخاصة بإدارة المنيا التعليمية والتابعة للمعاهد القومية بالوزارة بسبب تنقيب 5 أشخاص عن الآثار بينهم المدير وخفير المدرسة داخل مبنى المدرسة وتكليف النيابة العامة لجنة فنية لتحديد سلامة المبنى حفاظا على أرواح الطلاب والعاملين والتي يطلبون فيها الموافقة على إلحاق الطلاب بمدرسة المنيا الثانوية بنات بالفترة المسائية.

وكان المحافظ قد كلف مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بوضع المدرسة القومية الخاصة (عربي، لغات) بالمنيا تحت الإشراف المالي والإداري للمديرية، وفقا لما نصت عليه أحكام قانون التعليم رقم 139/ لسنة 1981 وتعديلاته وقرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014.

كما وجه المحافظ وكيل الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو إخلاء المبنى حرصا على سلامة وأمن التلاميذ من ابناء المحافظة، والعمل على توفير حل عاجل لاستمرار العملية التعليمية والحفاظ على سلامة الطلاب.
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