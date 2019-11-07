ثقافة المنيا تناقش الجبرتي والنهوض بالقارة السمراء

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث ناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب بعنوان "عبد الرحمن الجبرتي" تأليف راجي عنايت.



وأوضح مدير البيت أن الكتاب يتناول حياة أحد أهم المؤرخين المصريين لفترة أواخر الحكم العثماني لمصر واحتلال فرنسا لمصر بقيادة نابليون بونابرت وحتى حكم محمد علي لمصر، كما أوضح أن الجبرتي ترجع أصوله إلى مدينة جبرت الحبشية، واستقرار أجداده بالقاهرة للتعلم بالأزهر الشريف وكان والده أحد علماء الأزهر برواق الجبرتية وأثر ذلك على حياة الجبرتي وحبه للعلم والتعليم وميولة لتسجيل الأحداث والوقائع ومعاصرتة لاحداث كثيرة في مصر وموقفه من الاحتلال الفرنسي لمصر وحكم محمد علي وذلك بمدرسة ديرمواس الرسمية لغات.



وعقد بيت ثقافة العدوة محاضرة بعنوان "دور مصر في النهوض بالقارة الأفريقية" ألقاها دكتور هاني عطا الله، حيث أوضح أنه إيمانًا من الدولة المصرية الراسخ للنهوض بالقارة الأفريقيه "القاره السمراء" في جميع المجالات الصحية والرياضية والثقافية، وذلك من خلال تنظيم رعاية صحية متكاملة لأبناء القارة الأفريقية من أجل توفير حياه آمنه للجميع، أعقبها فقرة شعرية للشاعر محمد عبد القوى حسن حيث قدم قصيدة بعنوان "أغنيلك" وأخرى بعنوان "مصر الحبيبه"، كما أكد على استمرار الجهود المشتركة مع الأشقاء الآفارقة في المجال التنموي تشارك فية الوكالة المصرية من أجل التنمية في نقل الخبرات المصرية المتنوعة مع الكوادر الأفريقيه في العديد من المجالات، لافتًا إلى دور الدبلوماسية التى استطاعت أن تقطع شوطًا طويلًا للتغلب على العديد من العقبات المتعلقه بتحقيق السلم والأمن، إلا أنه تظل الحاجه للمزيد من العمل الأفريقي المشترك بين دول القاره لترسيخ مقومات السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا، أعقب ذلك ورشة فنية للتعبير الحر وذلك بمدرسة العدوة الابتدائية.



إستضاف بيت ثقافة مطاى طلاب مدرسة العروبة وذلك للتعرف على الأنشطة المختلفة التى يقدمها البيت للرواد، ثم تفقدوا مكتبة الطفل و قراءة القصص والحكايات، ونظمت مكتبة أبوان الثقافية محاضرة بعنوان "ورشة تدريب عملي إجراء عملية النسخ واللصق في ويندوز" ألقاها محسب عبد الحميد بمدرسة أبوان الإعدادية.