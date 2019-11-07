جامعة المنيا تنظم زيارة طلابية لـ المتحف المصري الكبير.. صور

نظمت إدارة الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية زيارة لطلاب الجامعة للمتحف المصري الكبير، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والذي تم بناؤه ليكون أكبر متحف في العالم للآثار بالقرب من أهرامات الجيزة وكعنصر جذب سياحي جديد لمصر.



يضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية ويستوعب 5 ملايين زائر سنويًا، بالإضافة إلى احتوائه علي المباني الخدمية التجارية والترفيهية، ومركز الترميم والحديقة المتحفية، حيث نظمت الزيارة بهدف توعية الطلاب بالمشاريع القومية الكبيرة التي أنشئت على أرض مصر، وزيادة وعيهم بالتراث الثقافي والتاريخي، وباعتبار المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم وللإنسانية.



شملت الزيارة التى ضمت أكثر من 45 طالبا وطالبة من جميع كليات الجامعة وبخاصة كلية السياحة والفنادق، شرح مفصل عن المتحف ومنشآته، وقاعات العرض المتحفي والقطع الأثرية المعروضة بالمتحف بالإضافة إلى زيارة لمركز الترميم، والدرج العظيم والممشى السياحي وموقع الإرشادات، والحديقة الأثرية.



يذكر أن المتحف المصري الكبير هو أكبر متحف في العالم خُصص للحضارة المصرية القديمة من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني، ويقع المتحف على مساحة 500 ألف متر مربع، كما يتميز المتحف المصري الكبير بتوافر مساحات شاسعة خضراء لا مثيل لها في العالم.



أشرف على الطلاب، وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب والعقيد محمد الكردي مدير إدارة التربية العسكرية ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ومحمد حسن مدير ادارة الجوالة والخدمة العامة، وراندا على نجيب، وماجد ماهر مشرفي الطلبة والطالبات.

