كلوب عن لقاء مانشستر سيتي.. المباراة صعبة بالنسبة لي.. وجوارديولا أفضل مدرب بالعالم

يتوقع يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي، مباراة دفاعية من مانشستر سيتي حين يلعب الفريقان يوم الأحد، مستشهدا بمباراة الفريقين بالدور الأول الموسم الماضي.



ملعب أنفيلد سيستضيف لقاء القمة المرتقب أمام سيتي ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي،وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس عن توقعه لشكل اللقاء: "أتوقع مباراة مغلقة".



وأضاف "ما حدث من بيب جوارديولا الموسم الماضي على أنفيلد يعني الكثير لي، لقد دافع أمام فريقي بدلا من اللعب بطريقته الهجومية المعتادة".



وأردف "كان أداء مانشستر سيتي الدفاعي في الموسم الماضي على ملعب أنفيلد أكبر احترام ناله فريقي على الإطلاق"،وانتهى لقاء الدور الأول من الموسم الماضي بالتعادل السلبي، لكن سيتي حسم الفوز في لقاء الدور الثاني بنتيجة 2-1.



وأكمل كلوب "بالنسبة لي جوارديولا أفضل مدير فني في العالم. ومن الصعب جدا الفوز عليه، ولكن هذا ممكن"، وشدد مدرب بوروسيا دورتموند السابق "أريد الفوز بمباراة الأحد بنسبة 100%".

