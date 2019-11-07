في 4 خطوات.. كيف تحصل على نوم عميق

يعاني الكثير من مشاكل الأرق والسهر لساعات طويلة ليلًا، وقد يلجأ البعض إلى تناول بعض المهدئات أو المنوم، من أجل الحصول على قسط من النوم، إلا أن دراسة علمية صينية كشفت مؤخرًا خطورة قلة النوم وأنها تسبب السكتات الدماغية والقلبية والموت المفاجئ.



وفي ظل معاناة الكثير من الأرق، يمكنك مساعدة نفسك في الحصول على قسط كاف من النوم، بخطوات بسيطة قبل النوم، بحسب نصائح موقع صحيفة Daily mail البريطانية :



1- استرخ قبل النوم

استمتع بحمام دافئ أو استمع إلى الموسيقى أو مارس التأمل أو اليوجا، استخدم أملاح الاستحمام، فهذه الطريقة تساعد أيضًا في إزالة السموم من جسمك.



2- لا تأكل الوجبات الثقيلة قبل النوم

الطاقة التي يولدها جسمك لهضم الوجبة ستبقيك مستيقظًا، يمكنك أن تأكل وجبة خفيفة صغيرة في وقت النوم من البروتين والكربوهيدرات العالية ، مثل العصير والبسكويت، الذي يأكل قبل ساعة من موعد النوم، ويمكن أن تساعدك على النوم عاجلًا.



3- قم بتشغيل الموسيقى الهادئة

الاستماع للموسيقى قبل النوم يساعد على استرخاء العقل واستقرار نبضات القلب، وبالتالي المساعدة في النوم بشكل عميق.



4- استيقظ في نفس الوقت كل يوم

حتى في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد والإجازات، احرص على الاستيقاظ يوميًا في نفس الموعد حتى يعتاد الجسم و الساعة البيولوجية على هذا النمط.