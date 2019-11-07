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أخبار العالم

استجابة لدعوة الاتحاد الأوروبي.. رئيس الوزراء السوداني يتوجه لـ بلجيكا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:28 م
رئيس الوزراء السوداني
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
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شيماء مصطفى
يزور رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، العاصمة البلجيكية بروكسل، الأحد المقبل، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، استجابة لدعوة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، من المقرر أن يتم بحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي، في ظل التغيرات التي حدثت في البلاد عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير.

وقالت فيدريكا موجيريني إن الهدف من الدعوة هو التعرف على الوضع الحالي، وإظهار الدعم السياسي للحكومة الانتقالية، وتحديد أفضل السبل لدعم الاتحاد الأوروبي لهذه العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة.

وكان وفد من الاتحاد الأوروبى زار السودان، الأسبوع الماضي، لبحث التعاون مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقال الوفد إن المجموعة الأوربية ستقدم للسودان منحا بقيمة 200 مليون يورو، فضلا عن 141 مليون يورو، و100 مليون يورو و25 مليون يورو كمساعدات إنسانية بالتتابع، وفق وكالة السودان الرسمية للأنباء.
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