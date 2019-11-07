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ثقافة

بأمسيات شعرية وورش غناء.. نوادي أدب الدقهلية تحتفل بالمولد النبوي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:01 م
صدى البلد
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طارق موسى
ولي الهيئة العامة لقصور الثقافة اهتماما بالغا بنوادي الأدب بفرع ثقافة الدقهلية، حيث عقد نادي أدب طلخا أمسية شعرية احتفالا بالمولد النبوي الشريف، أدارت الأمسية الشاعرة سكينة جوهر، شارك فيها الشعراء أحمد ناصف، السيد الخياري، برهان غنيم، سامح توكل، منى حامد، شيماء الغيطي، منى ياسين، هالة العكرمي، المنشد الشيخ السيد كيوان.

كما نظم نادي أدب بيت ثقافة أجا محاضرة بعنوان "تاريخ الشعر العربي والقصة الشاعرة" تحدث محمد صادق موضحا أن القصة الشاعرة من ألوان الأدب الحديث ومن الألوان المكتشفة فى الأدب العربي كالقصة القصيرة الطويلة والعرضية، والقصة الشاعرة تجمع بين معطيات القصة من سرد وحكي ومن أسلوب الشعر من رقة وشعور متوفر، واستمتع الحضور بعدة قصائد منها "قبر جدي، فى سيرة النبي، مولد الرسول، عشان فلاح، قلبى بيحبك يا نبي، لما النخيل غنى، سد النهضة"، في نفس السياق عقد بيت ثقافة بني عبيد أمسية شعرية احتفالا بالمولد النبوي، شارك فيها الشعراء بقصائد منهم ''هيثم متولي بقصيدة سيدنا النبي، ميرفت الخميس بقصيدة أنا راحل، أحمد كراوية بقصيدة يا ملهمة، محسن الخضرجي بقصيدة بدأ الفداء بلا ثمن".

ونظم بيت ثقافة علي مبارك ضمن المحاضرات التوعوية محاضرة بعنوان "ترشيد استهلاك المياه" حاضرها محمد إبراهيم بمدرسة الحاجة كاميليا، تناولت المعاناة من محدودية تناقص نصيب الفرد من المياه والسلوكيات السلبية فى استخدام المياه والعمل على كيفية الحل لمواجهتها وكيفية ترشيد استهلاكها، بينما عقدت مكتبة كفر بهيدة محاضرة بعنوان "الشباب المصرى وتحديات الواقع وتطلعات المستقبل" تناولت اصطدام الشباب بالواقع ما يطمحون له ويأملون والقلق من المستقبل والخوف من عدم تحقيق الذات وما يسببه الفقر والبطالة وما يتعرض له الشباب من ضغوطات نفسية، لذلك يجب علي الدولة مواجهة هذه الظاهرة حتى يرتقي المجتمع.

وضمن بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، تواصلت ورش الغناء الفردي والجماعي بـ 55 مدرسة من مدارس الدقهلية ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من الدوري الثقافي الفني.
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