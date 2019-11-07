مصر كلها بتبكي عليك .. رسالة حزينة من إنجي خطاب لـ هيثم أحمد زكي

مقابلتش حد في طيبتك واخلاقك اشتغلنا سوا في كلبش 2 كنت زي النسمه في اللوكيشن وفي حالك كنت ذوق ومؤدب مع كل الناس كنت لما تحب تعيد مشهد معايا تفضل تتأسفلي كتير من ادبك واخلاقك الله يرحمك يا محترم عيشت في حالك وموت في حالك ربنا يعوضك في الجنه هتوحشنا 😢

انت مش يتيم يا حبييي مصر كلها اهلك وبتدعيلك 🙏 وجعت قلوبنا يا هيثم مصر كلها بتبكي عليك 😢"



كان الفنان هيثم احمد زكي قد رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 35 عاما، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ولكن النيابة قررت تشريح الجثمان للتأكد من سبب الوفاة.



وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم الفنان الكبير أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.

نعت الفنانة انجي خطاب، زميلها الفنان هيثم أحمد زكي الذي رحل عن دنيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 35 عاما.ونشرت انجى خطاب صورة لها برفقة هيثم أحمد زكي عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وعلقت: "