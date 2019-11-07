طارق تهامي: سنظل مخلصين لرئيس الوفد

أكد الكاتب الصحفي طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الجيزة، أن الوفديين في الجيزة سيظلون يدعمون الحزب ورئيسه، قائلًا: "سنظل مخلصين لرئيس الوفد، وسنبقى جواره كتفًا بكتف، ونقف خلفه في كل المواجهات المقبلة".



جاء ذلك خلال لقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، مع أعضاء لجنة الوفد في محافظة الجيزة، في إطار إطلاق مبادرة الوفد مع الوفديين، التي أطلقها رئيس الحزب، لتناول مشكلات الوفديين في محافظة الجيزة ووضع الحلول المناسبة لها، وبحث كل الشئون الخاصة بالوفد والوفديين، للعمل على تنشيط الحزب جماهيريًا وتنظيميًا، للاستعداد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "محليات، وشيوخ، ونواب".



وأوضح "تهامي" أن اللجنة العامة للوفد في الجيزة تتميز بانتشار الوفديين القدام الذين عاصروا كل العظماء من فؤاد سراج الدين وحتى بهاء أبو شقة، مؤكدا أن الوفدين بالجيزة من أعظم الرجال، فهم مقاتلون مناضلون يدافعون عنه حتى آخر رمق، لافتا إلى أن كل من حاول اختراق الوفد كان يقف أمام صخرة صلبة هي الوفديين بالجيزة ويصطدم بها.



ورحب "تهامي" بالحضور، قائلًا: "أهلا بكم في بيتكم بيت الأمة في ضيافة رئيس الوفد الذي تعرفونه جميعًا منذ 20 عامًا عندما كان رئيسا للجنة العامة للوفد في الجيزة، فأنتم لستوا وفديين فحسب وإنما أبناء بهاء أبو شقة يعرفهم ويعرفونه منذ كان رئيسا للجنة العامة ويحفظ أسمائهم عن ظهر قلب ويعرف مسيرتهم، وهو يريد أن يلتقي بكم حتى يتمكن من استكمال الطريق".



ونوه "تهامي" بأن هذا اللقاء هو لقاء الضرورة لأننا سنخوض ثلاث استحقاقات انتخابات غاية في الأهمية، مشيرا إلى أن رئيس الوفد يلتقي بهم اليوم حتى يتم تقريب المسافات ويستمع إلى الجميع في لقاء أسري وأبوي وفي نفس الوقت تنظيمي.

