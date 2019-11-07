بـ كلمات موجعة.. محمد محمود عبد العزيز ينعى هيثم أحمد زكي



اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا والأستاذ أحمد زكى و لهيثم أحمد زكى"



وجاءت تعليقات الجماهير المؤثرة كالتالى :

لا حول ولا قوة الا بالله

البقاء لله والله يرحمه ويغفر له ويسكنه جناته

فعلا عاش غلبان وحيد يتيم الأب والأم ربنا يرحمك يابني ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويرحم ابوك وامك وامواتنا جميعا يارب.



وسار الفنان "محمد محمود عبد العزيز" على نهج أباه وأخاه وعمل فى المجال الفنى منتجًا ومخرجًا تليفزيونيًا وكانت أخر أعماله فيلم "الكنز 2".

كتب الفنان محمد محمود عبد العزيز نجل الفنان محمود عبد العزيز كلمات مؤثرة عن المعاناة التى عاشها الفنان هيثم أحمد زكي نجل الراحل أحمد زكي قبل وفاته قائلًا: "غلبان ومحترم وحياته صعبة من طفولته واستحمل كتير واتوجع كتير، عمره ما نادانى غير ب(اخويا) وعمرى ما ناديته غير ب(اخويا).وأضاف محمد محمود عبد العزيز قائلا: "لما كنا نتقابل او نتكلم كنا بنرغى بالساعات و ياما اتكلمنا على ابويا و على ابوه و كنا بنقول عمرنا ما هنكون ربعهم، انا مش عارف انا بقول ايه... اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله."وتابع محمد محمود عبد العزيز قائلا: "اخر مرة و احنا بنتكلم من ١٥ يوم كنا بنفكر هل لما نموت هنقابل ابوك و ابويا؟ و لما نقابلهم هانقولهم ايه و هايقولولنا ايه؟ سبقتنى و روحتلهم...السلام امانه لحد ما اجيلكوا يا اخويا...الله يرحمك يا هيثم يا اخويا.