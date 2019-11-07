هاني يونس: هدم عشة غير قانونية في مشروع سكنى ٦ أكتوبر

اكد هاني يونس المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد احد الأشخاص قام ببناء كشك يشبه العشة في مشروع إسكان قومى يتبع محافظة الجيزة في مدينة ٦ أكتوبر.



واضاف خلال تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان المسئولين قاموا بهدم هذه العشة .



وجاءت تدوينه يونس كالتالي :"مساء الورد من إمبارح والناس بتشير وتبعت لى صورة عمارة الاسكان اللى اتعمل فى مدخلها كشك يشبه العشة عموما ده مشروع إسكان قومى قديم يتبع محافظة الجيزة، اسمه مشروع إسكان أبناء الجيزة، فى 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والصور توضح ما تم من إجراءات، كما أرسلها لى المسئولون تحيا مصر".