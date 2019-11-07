استقالة أحمد عيد عبد الملك من تدريب جولدي

تقدم أحمد عيد عبدالملك باستقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي جولدي، في دوري القسم الثالث لمجموعة الجيزة، وذلك لأسباب خاصة.



وكتب أحمد عيد عبدالملك، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "أحب أشكر مجلس إدارة نادي جولدي والجهاز الفني واللاعبين وعمال النادي على الفترة الجميلة التي قضيتها معاكم، وأنا بقدم استقالتي لظروف خاصة".



وأضاف أحمد عيد عبدالملك: "سآخذ قسطا من الراحة، ودراسة كل ما هو متعلق بكرة القدم فنيا، واتمنى التوفيق لنادي جولدي، واشكرهم على منحي هذه الفرصة للتواجد في عالم التدريب بعد الاعتزال مباشرة.. وأتمنى أن يكلل الله مجهود الفريق بالصعود إن شاء الله".