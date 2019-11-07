5 أطعمة تساعد على حرق الدهون

جميع الفتيات يردن أن يكن ذا قوام جميل، ولحسن الحظ الأمر لم يعد صعبا، لذلك اقترح موقع "bright side" بعض الأطعمة الصحية لكي تدرجها إلى قائمة الطعام الخاصة بك، فهي من شأنها أن تفقدك الدهون سريعًا، وخاصة دهون البطن العنيدة.



• القهوة الخضراء :



حبوب البن الخضراء تحتوي على حمض "الكلوروجينيك"، الذي يقلل من امتصاص السكر في الجهاز الهضمي، وبالتالي حرق الدهون المتراكمة، وعلاوة على ذلك، فإن هذا الحمض يحفز النشاط الأيضي للكبد، مما يجعله يحرق المزيد من الدهون.



فمن المفيد جدًا تناول فنجان من القهوة الخضراء في الصباح على معدة فارغة، وستلاحظ التغييرات الإيجابية على شكل بطنك في أسرع وقت.





• التفاح :



التفاح غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، لذلك فهو الغذاء المثالي لحرق الدهون في منطقة البطن.



وللحصول على نتائج ملحوظة، قومي بتناول 3 تفاحات في اليوم على الأقل، وبإمكانك أن تجعل النتيجة مضاعفة والتأثير سحري، إذا تناولت الشوفان مع شرائح التفاح على معدة فارغة.



• الموز :



الموز مصدر كبير للبوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم والفيتامينات، لذلك فإن تناول ثمرة واحدة من الموز يوميًا يمكن أن يساعدك على فقدان وزنك بشكل أسرع، ويمكنك تناوله أيضًا بين الوجبات إذا شعرت بالجوع.



• الفواكه الحمضية :



لا شك أن الحمضيات غنية بفيتامين C، الذي يقلل من مستويات الأنسولين ويجعل الجسم يهضم الدهون بسرعة أكبر، ومن الأطعمة الغنية بفيتامين "c" البرتقال، الجريب فروت، والليمون.



• المأكولات البحرية "السي فود" :



إذا كنت محظوظًا بما يكفي للعيش بالقرب من البحر، فيجب عليك الإستفادة من ذلك، لأن الأطعمة البحرية الطازجة عالية الجودة، تحتوي على الدهون الأحادية الغير مشبعة التي تساعدك على تجنب تراكم الدهون الزائدة، وبالإضافة إلى ذلك، فالمأكولات البحرية تعد مصدر غني بالأحماض الدهنية و"أوميجا 3".