بهاء أبو شقة يدعو الوفديين لحضور احتفالية عيد الجهاد

دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، الوفديين إلى حضور احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد يوم الأربعاء المقبل، الموافق 13 نوفمبر الجاري.



جاء ذلك خلال لقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، مع أعضاء لجنة الوفد في محافظة الجيزة، في إطار إطلاق مبادرة الوفد مع الوفديين، التي أطلقها رئيس الحزب، لتناول مشكلات الوفديين في محافظة الجيزة ووضع الحلول المناسبة لها.



وبحثت المبادرة كل الشئون الخاصة بالوفد والوفديين، للعمل على تنشيط الحزب جماهيريًا وتنظيميًا، للاستعداد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "محليات، وشيوخ، ونواب".



على جانب آخر رحّب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، باللواء سعد الجمال، الذي وصفه بالنائب المحترم بتاريخه المشرف، مشيرا إلى أنه منذ سنة 1997 حيث أحيل للمعاش بعد أن كان مساعد وزير الداخلية، أصبح نائبًا للبرلمان وله مواقف مشرفة في البرلمان.







