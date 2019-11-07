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أخبار العالم

لبنانيون ينظمون اعتصاما أمام منزل السنيورة في صيدا.. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:50 م
فؤاد السنيورة
فؤاد السنيورة
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شيماء مصطفى
نظم عدد من المحتجين في لبنان، اليوم الخميس، اعتصامًا أمام منزل رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في مدينة صيدا.

وانطلقت اليوم، عدد من المسيرات الاحتجاجية الطلابية في عدة مناطق في لبنان رفضا لقرار عودة الدراسة ودعما لمطالب الحراك.

وقال مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام"، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، إنه تم قطع الطريق أمام وزارة التربية بالاتجاهين من قبل المتظاهرين، الذين اتجهوا نحو المرافق الرسمية والخدمية.

ولا يزال رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري يواصل بحث ملف تشكيل الحكومة، فالتقى الرئيس اللبناني ميشيل عون، في قصر بعبدا، وناقش معه الأمر، ومن المقرر أن يتشاور مع باقي الأطراف بشأنه.

https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon-revolts/481618/Lebanon-news-lbci/ar?utm_source=KwikPlayer&utm_medium=KwikShare&utm_campaign=KwikMotion
لبنانيون ينظمون اعتصاما أمام منزل السنيورة في صيدا.. فيديو
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