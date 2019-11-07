بنك مصر يطرح القرض النقدي الفوري لأول مرة في مصر

في إطار استراتيجية بنك مصر لاستخدام التكنولوجيا الرقمية لتقديم أعلي مستوي خدمة للعملاء قام البنك مؤخرًا بطرح القرض النقدي الفوري لأول مرة في مصر لعملاء المرتبات.



ويتميز القرض الفوري بسرعة التنفيذ حيث يتم منح القرض بحد أقصى ساعتين فقط بعد استيفاء المستندات من العميل.



يتميز القرض الفوري بإجراءات بسيطة يتم إتمامها في حينه وإعفاء العميل من مصاريف فتح الحساب ومصاريف الاستعلام الائتماني والدمغة النسبية، مع الحصول على وثيقة تأمين مجاني على الحياة طوال مدة القرض.



وجدير بالذكر أن بنك مصر يقوم بتقديم باقة متنوعة من القروض بمزايا تنافسية متعددة (القرض الشخصي - قرض السيارة – التمويل العقاري – السلع المعمرة – قرض التعليم...) والتي تخدم احتياجات كافة العملاء على اختلافها.

