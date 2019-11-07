رئيس حزب الوفد: الشباب حموا مصر.. وأحذرهم من حروب الجيل الرابع

التقى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الخميس، شباب حزب الوفد في الجيزة، في إطار مبادرة "الوفد مع الوفديين"، لتناول مشكلات الوفديين في محافظة الجيزة ووضع الحلول المناسبة لها، وبحث كل الشئون الخاصة بالوفد والوفديين، للعمل على تنشيط الحزب جماهيريًا وتنظيميًا.



وحيا الكاتب الصحفي طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الجيزة، أعضاء الوفد الفائزين في انتخابات الاتحادات الطلابية في مختلف الجامعات، مشيرا إلى أن حزب الوفد يسعى لتشجيع الطلاب على ممارسة العمل العام في المستقبل.



ورحب "أبو شقة" بشباب اللجنة العامة للجيزة في بيت الأمة، مؤكدًا أن الحزب يدعم بقوة الشباب والمرأة لأنه يرى أن الشباب هم أمل الحاضر والمستقبل، وشباب الوفد يمتاز بما لا يمتاز به أي شباب آخر لأن لديه من الخبرة السياسية التي توارثوها أبا عن جد على مدار مائة عام هو تاريخ الحزب.



ووعد "أبو شقة" بتنظيم احتفالية خاصة للفائزين في الاتحادات الطلابية ومنحهم جوائز ودروع الوفد وتقديرًا لدورهم كشباب واع لهم شعبية ويمثلون أملًا في المستقبل، قائلًا: "فلهم مني ومن كل وفدي كل تقدير".



وأشار "أبو شقة" إلى أن مصطلح "بيت الأمة" لم يأت من فراغ وإنما لأنه بيت الوطنية وأبوابه مفتوحة ليس للوفديين فحسب وإنما لكل مصري وطني، مؤكدًا أن حزب الوفد هو بيت الوحدة الوطنية الذي كان شعار منذ ثورة 1919 وما زال شعار الوفد.



وحذر "أبو شقة" الشباب من الشائعات، قائلا: "لا تستمعوا إلى الشائعات ولا تنساقوا وراء حروب الجيل الرابع، فلم يعد هناك طائرات ورصاص وإنما تسقط الأنظمة بالشائعات والفتن، فالأسلحة الحقيقية الآن هي التكنولوجيا الحديثة والسوشيال ميديا والإعلام".



ووجه "أبو شقة" رسالة للشباب قائلا: "حافظوا على الدولة المصرية لأن مصر مستهدفة وهي حماية الله، والشعب المصري بحسه ووعيه السياسي وخبرته التي تمتد إلى 7 آلاف عام استطاع أن يحمي مصر من السقوط في مستنقع سقطت فيه سوريا وليبيا والعراق، فكونوا أنتم الجنود الحقيقيون الذين يواجهون تلك الحرب الشرسة، فأنتم ستكونون الحماية الحقيقية لهذه الدولة المصرية وضد أي شائعات وضد أن مغرض يحاول العبث بمقدرات هذه البلد".



وأكد "أبو شقة" أن صلابة المصريين في 30 يونيو والتصميم على بناء دولة حديثة هي من أفسدت كل تلك المخططات، والشباب هم من سيحصد ثمرة هذه المشروعات العملاقة، من شبكة الطرق العملاقة ومشروعات الضبعة وغيرها، قائلا: "حروب الجيل الرابع تحاول أن تبث الفتن والشائعات، ولكني على ثقة أن الشباب المصري هم الذين حموا مصر".

