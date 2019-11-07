ربنا يرحمك.. يوسف الشريف ينعي هيثم أحمد زكي

نعي الفنان يوسف الشريف، زميله الفنان هيثم أحمد زكي الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز ٣٥ عامًا.





ونشر يوسف الشريف صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : وعلق قائلًا "‏

إنا لله وإنا إليه راجعون... ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنه 💔🙏🏻

#احمد_هيثم_ذكي #يوسف_الشريف"



كان الفنان هيثم احمد زكي قد رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 35 عاما، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ولكن النيابة قررت تشريح الجثمان للتأكد من سبب الوفاة.