محمد محمود يحفز زملاءه فى المنتخب الأولمبي قبل انطلاق كأس الأمم تحت 23 سنة

حرص محمد محمود، لاعب منتخب مصر الأولمبي والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم زملائه قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 8 نوفمبر الجاري وحتى 22 من الشهر ذاته.



ونشرت وكالة "Eleven 11" مقطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله محمد محمود موجهًا رسالة تحفيزية للاعبي منتخب مصر الأولمبي، بعد إجرائه لجراحة الرباط الصليبي للمرة الثانية وغيابه عن البطولة.



وكان محمد محمود تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعد أيام قليلة من عودته للملاعب بعد إصابة سابقة بالصليبي.



وتم استبعاد اللاعب من المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بسبب الإصابة.