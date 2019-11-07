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مرأة

تونة وماكريل.. نصائح جمال شعبان لمرضى القلب

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:23 م
مرضى القلب
مرضى القلب
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حياة عبد العزيز
نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشورا جديدا عن أهمية تناول المأكولات البحرية لمرضى القلب.

ونصح من خلال منشوره وفقًا لدراسة علمية، بتناول من وجبتين إلي ثلاث وجبات أسبوعيًا من الأسماك ولا سيما "التونة، السلمون، الماكريل" لاحتوائهم على زيوت طبيعية تمنع تراكم الدهون على جدار الأوعية الدموية والشرايين التاجية، كما انها تساعد على مستوى الدم في الجسم.

ونوه في نهاية المنشور بعدم الإكثار من تناول أنواع محددة من الأسماك مثل " الإستاكوزا، والجمبري"، لما تحتويه من نسب مرتفعة من الصوديوم و الكوليسترول التي تضر بصحة الإنسان.
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