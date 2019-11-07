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رياضة

أمير عزمي: كاسونجو أشبه بسواريز.. توقف الدوري فرصة ميتشو لإعداد الفريق

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:36 م
مير عزمي
مير عزمي
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محمد رشاد
أكد أمير عزمي مجاهد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن الكونغولي كاسونجو لابد أن يحصل على فرصة مع الفريق الأبيض، لافتًا إلى أنه يختلف عن خط الهجوم الحالي والمكون من خالد بوطيب وعمر السعيد ومصطفى محمد.

وأضاف مدرب الزمالك السابق في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" اليوم الخميس :"كاسونجو يتميز بالسرعة عكس الثلاثي بوطيب وعمر السعيد ومصطفى محمد نظرًا لتميزهم في القوة الجسمانية".

وتابع :"في برشلونة من الهداف؟ سواريز أم ميسي، كاسونجو لديه القدرة على خلق المساحات وصناعة الفرص لباقي الفريق".

وعن فريق الزمالك، قال :"الزمالك لديه قائمة هيّ الأقوى حاليًا منذ سنوات، ميتشو أمامه فرصة في فترة توقف الدوري لإعادة الفريق الفريق ليس مشكلته في اللياقة البدنية والدليل الفوز بكأس مصر، على ميتشو بناء على ما حققه فالآن الفريق في صدارة الدوري".

وأنهى :"ليس من الصحيح أن يتم الدفع بكريم بامبو أو محمد عنتر لحظات ثم استبعادهما، ما يحدث لهما سيعرضهما لفقدان الثقة".
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