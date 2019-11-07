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تسببت في وفاة هيثم أحمد زكي ..10 معلومات صادمة عن مقويات العضلات

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:15 م
هيثم أحمد ذكي
هيثم أحمد ذكي
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رشا عوني
بعد وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، كشفت تحقيقات نيابة الشيخ زايد عن مفاجأة في وفاته، حيث تم العثور على مكملات غذائية كان يتناولها الفنان أثناء التمرين، ومقويات للعضلات.

وتعد المكملات الغذائية الخاصة بتقوية العضلات محفوفة بالمخاطر، على الرغم من أن نسبة كبيرة من الشباب يلجأون لاستخدامها عند ممارسة الرياضة للوصول لشكل الجسم الذي يرغبون به بشكل سريع، إلا أنها كارثية وتسبب العديد من المشاكل الصحية على المدى القصير والبعيد.

وبعد وفان الفنان هيثم أحمد زكي بسبب تناوله نوعا من المكملات الغذائية الخاصة بتقوية العضلات، إليك 10 معلومات صادمة نشرها موقع futuresrecoveryhealthcare عن مكملات تقوية العضلات قبل التفكير في تناولها :

1- تعمل على تسريع نمو العضلات بشكل غير طبيعي

2- تسبب مقويات العضلات مشكلة في ضغط الدم

3- بعض مقويات العضلات التي تحتوي على المنشطات الهرمونية تسبب تلف الكبد و مشاكل في وظائف الكلى

4- تؤثر مقويات العضلات بشكل خاص على صحة القلب وأدائه و سرعة نبضات القلب، كما تسبب تضخم عضلة القلب

5- تسبب مقويات العضلات اختلال نسبة السكر في الدم

6- قد تؤثر المكملات الغذائية الخاصة بالعضلات، هشاشة العظام

7- تتسبب مقويات العضلات في نمو الثدي لدى الرجال بشكل غير طبيعي

8- تسبب ضعف القدرة الجنسية و ضمور في الخصيتين و قد تؤدي للعقم

9- عند تناول المكملات الغذائية يجب إجراء فحوصات طبية بشكل مستمر كل ثلاثة أشهر للاطمئنان على صحة الكلى و الكبد

10- تزيد نسبة الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
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